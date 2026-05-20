علیمحمد زنگانه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان خاطراتی از شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی، از وی به عنوان مدیری قاطع، متواضع و مردمدار یاد کرد و گفت: یکی از مهمترین ویژگیهای شهید جمهور، جمع میان قاطعیت در تصمیمگیری و حفظ حرمت انسانها بود.
وی اظهار کرد: در جلسات مختلف، شهید رئیسی با صراحت و قاطعیت سخن میگفت اما هرگز عصبانیت، بیاحترامی یا برخورد تند در رفتار وی دیده نمیشد و همواره تلاش میکرد شأن و کرامت افراد حفظ شود.
استاندار سابق گلستان با اشاره به یکی از خاطرات خود از حاشیه جلسات دولت افزود: در موضوعی که قرار بود مدیری از مسئولیتی کنار گذاشته شود، شهید رئیسی با وجود قاطعیت در تصمیم، تأکید داشت که شخصیت و جایگاه آن فرد حفظ شود و حتی پیشنهاد میداد از ظرفیت وی در بخش دیگری استفاده شود.
زنگانه ادامه داد: شهید رئیسی برای عزت انسانها ارزش ویژهای قائل بود و روحیهای بسیار شاکر و اخلاقمدار داشت؛ به گونهای که در جلسات رسمی نیز همواره با نهایت ادب و تواضع نسبت به رهبر معظم انقلاب و جایگاه ولایت رفتار میکرد.
وی با اشاره به ارتباط صمیمانه شهید جمهور با مردم و علمای اهل سنت و شیعه خاطرنشان کرد: احترام شهید رئیسی به علمای فریقین، معتمدان و اقوام مختلف کاملاً واقعی و از صمیم قلب بود و این روحیه را میشد در رفتار و گفتار وی بهوضوح مشاهده کرد.
استاندار سابق گلستان افزود: هر بار سلام مردم و علمای گلستان را به شهید رئیسی منتقل میکردم، با چهرهای سرشار از محبت و احترام پاسخ میداد و تأکید میکرد سلام وی را نیز به مردم استان برسانیم؛ این ارتباط معنوی و دوطرفه میان شهید جمهور و مردم، سرمایهای ارزشمند برای کشور بود.
زنگانه همچنین به روحیه تواضع شهید رئیسی اشاره کرد و گفت: زمانی که گروهی از دانشآموزان تصویری از ایشان را نقاشی کرده و هدیه دادند، شهید رئیسی با فروتنی گفت «من طلبه کوچکی هستم، عکس آقا را میکشیدید» و این جمله اوج ولایتپذیری و اخلاص ایشان را نشان میداد.
