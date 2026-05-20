سرهنگ امینی: نقش مردم رمز ماندگاری انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی عصر چهارشنبه در همایش روشنگری و بصیرت‌افزایی به مناسبت سالگرد شهادت آیت‌الله رئیسی و شهدای خدمت در اداره‌کل ثبت اسناد و املاک گیلان با گرامیداشت یاد شهید جمهور اظهار کرد: آیت‌الله رئیسی شخصیتی مردمی، ساده‌زیست و خادم واقعی ملت بود که روحیه خدمتگزاری و حضور میدانی وی در میان مردم، همواره زبانزد بود و همین ویژگی‌ها باعث شد نام و یاد او در ذهن مردم ماندگار شود.

وی با اشاره به نقش مردم در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی افزود: امام خمینی(ره) از آغاز نهضت اسلامی، مردم را محور حرکت انقلاب قرار داد و اگر این حضور مردمی نبود، انقلاب اسلامی در سال ۵۷ به پیروزی نمی‌رسید.

فرمانده سپاه رشت با بیان اینکه پس از پیروزی انقلاب، دشمن با جنگ‌های داخلی و سپس جنگ تحمیلی به دنبال فروپاشی نظام بود، گفت: امام راحل با نهادسازی و میدان دادن به مردم، کشور را از بحران‌ها عبور داد و تشکیل نهادهایی همچون سپاه، بسیج، جهاد سازندگی و کمیته انقلاب اسلامی از برکات همین نگاه مردمی بود.

امینی با اشاره به دوران دفاع مقدس تصریح کرد: مردم ایران با دست خالی اما با ایمان و اعتقاد، مقابل حمایت همه‌جانبه ده‌ها کشور از رژیم بعث ایستادند و اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک کشور جدا شود.

وی تأکید کرد: اقتدار امروز جمهوری اسلامی حاصل همراهی مردم با ولایت است و دشمن طی سال‌های گذشته با جنگ نظامی، اقتصادی، رسانه‌ای و شناختی تلاش کرد نظام اسلامی را تضعیف کند اما حضور مردم و تبعیت از ولایت فقیه همه محاسبات دشمن را برهم زد.

فرمانده سپاه رشت ادامه داد: امروز جمهوری اسلامی ایران به قدرت بازدارندگی رسیده و همین اقتدار موجب شده دشمنان نتوانند اراده خود را به ملت ایران تحمیل کنند.

امینی با اشاره به تحولات منطقه و جبهه مقاومت خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی مسیر جهانی شدن اسلام ناب را هموار کرده و ملت ایران با ایستادگی خود، زمینه‌ساز تحقق تمدن نوین اسلامی شده‌اند.

وی در پایان گفت: ملت ایران در همه آزمون‌ها کنار انقلاب و ولایت ایستاده‌اند و این همراهی، بزرگ‌ترین سرمایه نظام اسلامی است.