شهید رئیسی بر حفظ روحیه «حال خوب مردم» تأکید داشت

سیدکاظم حجازی در گفتوگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیتالله سیدابراهیم رئیسی، ایشان را تربیتیافته حقیقی مکتب حضرت امام خمینی(ره) خواند و اظهار کرد: شهید رئیسی از آن دست شخصیتهایی محسوب میشد که به دلیل قابلیتی که در خود ایجاد کرده بود، در سطوح عالی نظام به چهرهای متمایز تبدیل شد.
وی با بیان اینکه شهید رئیسی در میان شاگردان مکتب امام(ره)، به عنوان یک چهره شاخص جلوه کرد و اثرات تربیتی آن فضای اخلاقی به بهترین وجه در شخصیت اجتماعی وی مشاهده میشد، افزود: شهید رئیسی با وجود فعالیتهای گسترده سیاسی و اجتماعی، هیچگاه از تهذیب نفس و سجایای اخلاقی غافل نشد.
مدیرعامل مؤسسه شهید محراب آیتالله مدنی با تأکید بر اینکه «اخلاص» موتور محرک فعالیتهای شهید بود، بیان کرد: ایشان به شدت در مسائل دینی مراقب بود و به آنچه تحت عنوان یک فرد مؤمن و متدین در کمالات اخلاقی مطرح است، به طور کامل عمل میکرد؛توجه ویژه به اذکار و زیارات در برنامه روزانه ایشان، نه تنها باعث لطمه به فعالیتهای اجتماعی نمیشد، بلکه آن را پربرکتتر میکرد.
وی با اشاره به اینکه یکی از ویژگیهای بارز شخصیتی شهید رئیسی ولایتپذیری مطلق بود، افزود: مبنای ورود شهید رئیسی به هر عرصهای، تنها تکلیف بود و خواستها یا علایق شخصی ایشان هرگز مانع از انجام تکالیفی که نظام از او میخواست، نمیشد و همین ویژگی موجب شد تا او در مسئولیتهای مختلف، عملکردی متفاوت و بسیار باکیفیتتر از گذشتگان ارائه دهد.
حجازی با اشاره به مشی مدیریتی شهید در دوران ریاستجمهوری تصریح کرد: ایشان به قدری بر حفظ روحیه «حال خوب مردم» تأکید داشت که حتی در مواجهه با قصورهای دورههای قبل، از بازگو کردن آنها خودداری میکرد.
وی اضافه کرد: شهید رئیسی معتقد بود که طرح اختلافات، وحدت و انسجام میان مسئولان و کارگزاران نظام را خدشهدار میکند و این امر نهایتاً به ضرر امید عمومی تمام میشود.
مدیرعامل مؤسسه شهید محراب آیتالله مدنی با بیان اینکه برای شهید رئیسی، حتی در مقابل نقدهای تند نیز آنچه اهمیت داشت حفظ آرامش عمومی بود، بیان کرد: ایشان بسیاری از اوقات از حق شخصی خود عبور میکرد و هیچگونه وجه دفاعی برای خودش قائل نبود، زیرا نمیخواست نگاه مردم به کلیت نظام و کارگزاران آن به سمت بیاعتمادی برود.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به عملکرد دولت شهید رئیسی در استان همدان اشاره کرد و گفت: در این دوره ریاست جمهوری شهید رئیسی گرههای کور و چندین سالهای در همدان باز شد که متولیان قبلی از سرانجام دادن آنها ناامید بودند.
حجازی افزود: تأمین آب شرب همدان از سد تالوار پس از ۱۷ سال بلاتکلیفی و بهرهبرداری از پروژه بیمارستان اکباتان پس از ۱۴ سال، نمونههای عینی از رویکرد تحولگرایانه ایشان بود.
وی افزود: اگر این مسیر خدمت استمرار پیدا میکرد به طور قطع در بخش رشد اقتصادی و جلوگیری از کوچک شدن سفره مردم، گامهای بلندتری برداشته میشد چراکه برنامههای کلان ایشان با هدف بهبود معیشت عمومی تدوین شده بود که با تقدیر الهی، این فرصت برای جامعه کوتاهتر از انتظار ما شد.
مدیرعامل مؤسسه شهید محراب آیتالله مدنی با اشاره به تعابیر رهبر شهید انقلاب درباره شهید رئیسی تأکید کرد: تمجیدهای مکرر حضرت آقا از برنامههای دولت سیزدهم، نشان داد که نوع انطباق کار ایشان با اصول نظام، یک الگوی تمامعیار بود، به همین دلیل، ایشان در بیان رهبر شهید انقلاب، به عنوان یک مدیر تراز و موفق در اداره کشور معرفی شدند.
وی در پایان تصریح کرد: امروز پرداختن به شخصیت شهید رئیسی، فراتر از یک بزرگداشت فردی است؛ بلکه ما به دنبال معرفی الگویی از مدیر تراز انقلاب هستیم و رسانهها و نهادهای آموزشی باید با ابزارهای هنری و ادبی، چنین شخصیتهایی را به نسل جوان معرفی کنند تا برای آینده جامعه، بیمهای از جنس اخلاص و خدمت خالصانه ترسیم شود.
