به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیامی به مناسبت دومین سالگرد شهدای پرواز اردیبهشت، اظهار کرد: این مناسبت، فرصتی برای پاسداشت یاد و نام انسان‌های بزرگی است که با اخلاص، ساده‌زیستی، مسئولیت‌پذیری و روحیه‌ای خستگی‌ناپذیر، همه توان و زندگی خود را وقف خدمت به مردم، رفع مشکلات کشور و اعتلای ایران اسلامی کردند.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

دومین سالگرد شهادت شهید جمهور، خادم صادق و مردمی ملت ایران، دکتر سید ابراهیم رئیسی و همراهان وفادار ایشان را گرامی می‌دارم و به روان پاک همه آنان درود می‌فرستم.

این مناسبت، فرصتی برای پاسداشت یاد و نام انسان‌های بزرگی است که با اخلاص، ساده‌زیستی، مسئولیت‌پذیری و روحیه‌ای خستگی‌ناپذیر، همه توان و زندگی خود را وقف خدمت به مردم، رفع مشکلات کشور و اعتلای ایران اسلامی کردند و تا واپسین لحظات عمر، صادقانه در مسیر خدمت باقی ماندند.

شهدای پرواز اردیبهشت نماد مردم‌داری، وفاداری و خدمت بی‌منت به ایران و ملت بودند. نام و یاد این عزیزان، نه‏تنها در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار خواهد ماند، بلکه منش، رفتار و روحیه خدمتگزاری آنان، امروز الگویی روشن برای همه مسئولان و خدمتگزاران کشور است؛ الگویی که به ما یادآوری می‌کند مسئولیت در نظام اسلامی، فرصتی برای خدمت صادقانه، گره‌گشایی از مشکلات مردم و تلاش بی‌وقفه برای پیشرفت و سربلندی ایران است.

ملت بزرگ و قدرشناس ایران نیز همواره قدردان خادمان صدیق و دلسوز خود است و نام کسانی را که با پاکدستی، اخلاص و فداکاری برای عزت و اقتدار کشور تلاش کرده‌اند، هرگز فراموش نخواهد کرد. مردم ایران در همه فراز و نشیب‌ها ثابت کرده‌اند در فقدان فرزندان خدوم و فداکار خود، با همبستگی، صبوری و اراده‌ای استوارتر، راه عزت، استقلال، پیشرفت و آبادانی کشور را ادامه خواهند داد.

در پایان، بار دیگر با گرامی‏داشت یاد و خاطره رئیس‏جمهور شهید و همراهان شهیدش، به‌ویژه وزیر امور خارجه شهید، از سال‌ها مجاهدت، تلاش صادقانه و خدمات خستگی‌ناپذیر آنان در مسیر خدمت به مردم و اعتلای ایران اسلامی تجلیل می‌کنم و اطمینان دارم ملت قدرشناس ایران، نام، راه و یاد این خدمتگزاران صادق را همواره با احترام و نیکی در خاطر خود زنده نگاه خواهند داشت.

روحشان شاد، یادشان گرامی و راهشان پررهرو باد.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران