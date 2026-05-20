۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۱۳

غیرحضوری شدن امتحانات پایه‌های هفتم تا دهم در استان بوشهر

بوشهر- مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر از غیرحضوری شدن امتحانات دانش‌آموزان پایه‌های هفتم تا دهم در استان بوشهر از نهم خردادماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانش‌فر بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بنا به اعلام شورای تأمین استان و پس از بررسی‌های کارشناسی و ارزیابی شرایط موجود، مقرر شد از ۹ خردادماه، امتحانات دانش‌آموزان پایه‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم مدارس استان به‌صورت غیرحضوری برگزار گردد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر افزود: این تصمیم در راستای حفظ سلامت، آرامش و امنیت دانش‌آموزان، فرهنگیان و خانواده‌ها اتخاذ شده و تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری مطلوب آزمون‌ها در بسترهای مجازی پیش‌بینی شده است.

دانش‌فر با تأکید بر تداوم فرآیند آموزش و ارزشیابی، از همکاری خانواده‌ها، فرهنگیان و عوامل اجرایی مدارس در مدیریت شرایط و استمرار آموزش قدردانی کرد و گفت: آموزش و پرورش استان بوشهر با همه ظرفیت‌های خود در مسیر صیانت از حق آموزش دانش‌آموزان و حفظ کیفیت آموزشی تلاش خواهد کرد.

