به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانش‌فر بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بنا به اعلام شورای تأمین استان و پس از بررسی‌های کارشناسی و ارزیابی شرایط موجود، مقرر شد از ۹ خردادماه، امتحانات دانش‌آموزان پایه‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم مدارس استان به‌صورت غیرحضوری برگزار گردد.



مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر افزود: این تصمیم در راستای حفظ سلامت، آرامش و امنیت دانش‌آموزان، فرهنگیان و خانواده‌ها اتخاذ شده و تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری مطلوب آزمون‌ها در بسترهای مجازی پیش‌بینی شده است.



دانش‌فر با تأکید بر تداوم فرآیند آموزش و ارزشیابی، از همکاری خانواده‌ها، فرهنگیان و عوامل اجرایی مدارس در مدیریت شرایط و استمرار آموزش قدردانی کرد و گفت: آموزش و پرورش استان بوشهر با همه ظرفیت‌های خود در مسیر صیانت از حق آموزش دانش‌آموزان و حفظ کیفیت آموزشی تلاش خواهد کرد.