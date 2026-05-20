به گزارش خبرگزاری مهر، رضوان حکیمزاده، روز چهارشنبه در دیدار با استاندار لرستان، از نقش استاندار لرستان در امر آموزش و پرورش تقدیر کرد و اظهار داشت: با توجه به تأکید رئیس جمهور بر اولویت امر آموزش و پرورش، در استان لرستان حضور یافتیم و خوشبختانه شاهد دستاوردهای بسیار خوبی در این حوزه هستیم.
وی ادامه داد: به صورت ویژه از حمایت، همراهی، هدایت و راهبری استاندار لرستان به دلیل نقش بسیار ویژه و خوبی که به عنوان رئیس شورای آموزش و پرورش استان داشتهاند، قدردانی میکنیم.
وضعیت مطلوب شاخصهای عملکردی لرستان
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در بحث شاخصهای عملکردی دوره ابتدایی، استان لرستان از وضعیت بسیار خوبی برخوردار است، گفت: از تلاشهای همکاران آموزش و پرورش در لرستان که در شرایط سخت و دشوار جنگ و آموزش مجازی، علاوه بر اجرای برنامههای وزارتخانه، به صورت داوطلبانه و خودجوش، برای تقویت بنیه آموزشی دانشآموزان از همه فرصتها از جمله برگزاری موکبهای دانشآموزی و ارائه خدمت به آنان نیز تشکر میکنیم.
تمهیدات برای عدم بازماندگی دانشآموزان از تحصیل
حکیمزاده با اشاره به دوران سخت و پرچالش آموزش مجازی، اظهار داشت: خوشبختانه با تمهیدات اندیشیده شده در استان لرستان، برنامههای حوزه وزارت آموزش و پرورش با بالاترین میزان حضور و دسترسی برگزار شد و علیرغم اینکه در لرستان نقاط صعبالعبوری داریم، تلاشهای ویژهای صورت گرفت که دانشآموزی از تحصیل بازنماند.
وی ادامه داد: در این مدت، رصد کیفیت امر آموزش و پرورش نیز در دستور کار بوده است.
اجرای طرح «حامی» برای تقویت بنیه علمی دانشآموزان
معاون وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: با عنایت و اهتمام استاندار پس از اتمام سال تحصیلی، برای تقویت مهارتهای سواد پایه، طرح «حامی» که یک برنامه تقویت بنیه علمی در محیط یادگیری مثبت است، در لرستان نیز همزمان با سراسر کشور برگزار میشود.
حکیمزاده گفت: سال گذشته نتایج خوبی از محل اجرای این طرح حاصل شد و با توجه به اینکه امسال نیز شرایط دشواری در حوزه آموزش ابتدایی به دلیل شرایط جنگ وجود داشت، بعد از اعلام ارزشیابی کیفی توصیفی، پایگاه حامی را در سراسر استان خواهیم داشت تا با تلاش همکاران و حمایتهای استاندار، خانوادههای ما این اطمینان را پیدا کنند که اهداف آموزشی محقق شده و فرزندان آنها آماده ورود به مقطع دیگری هستند.
