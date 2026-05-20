مهاجرانی: فرایند بیمه بیکاری تسهیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر ، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در گزارش روزانه خود در رابطه با عملکرد دولت، ضمن گرامی‌داشت سالروز شهدای خدمت، اظهار کرد: امروز رئیس‌جمهور از زحمات مدیران حوزه آب و برق، قدردانی کرده و تأکید کرد که باید با رویکردهای نوین به مسائل پیش رو نگریسته شود، زیرا رویکردهای پیشین ممکن است پاسخگو نباشند. ضمن آنکه استفاده از ظرفیت‌های دانشی موجود، به‌ویژه ظرفیت‌های دانشگاهی، می‌تواند در حل مسائل کشور مؤثر باشد.

وی ادامه داد: ایشان همچنین به اهمیت حفظ منابع آب و انرژی کشور اشاره کردند و تصریح نمودند که این موضوع نه تنها اقتصادی، بلکه با امنیت ملی، پایداری اجتماعی و تاب‌آوری کشور مرتبط است و همواره به عنوان مسئله‌ای زیست‌محیطی و اجتماعی اهمیت دارد.

سخنگوی دولت افزود: رئیس‌جمهور بر برخورد قاطع و بازدارنده دستگاه‌های نظارتی به کمک قوه قضائیه با افراد حفرکننده چاه‌های غیرمجاز و برداشت غیرمجاز از سفره‌های آب زیرزمینی،ر تأکید کردند، زیرا این منابع برای آیندگان حیاتی است و تخریب آنها، از جمله فرونشست زمین، خسارات غیرقابل جبران برای جامعه و محیط زیست ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: همچنین در نشست سراسری استانداران، رئیس‌جمهور تأکید کردند که استانداران پرچمداران مشارکت ملی در شرایط جنگی هستند. نزدیک به بیست استان کشور به طور مستقیم درگیر جنگ بوده و برخی دیگر تحت تأثیر جابجایی جمعیت قرار داشتند. استانداران، به‌ویژه در استان‌های تهران، هرمزگان، بوشهر و اصفهان، تلاش کردند وضعیت استان‌ها را پایدار نگه دارند و استانداران استان‌هایی مانند گیلان، مازندران و خراسان‌ها، با وجود تأثیر کمتر مستقیم جنگ، فشارهای ناشی از جابجایی جمعیت را مدیریت کردند.

سخنگوی دولت عنوان کرد: رئیس‌جمهور تأکید کردند که استانداران باید با رویکرد حل مسئله، از ظرفیت‌های خلاقه، مشارکت مردم، نخبگان و دانشگاه‌ها استفاده کنند. دانشگاه‌های متعدد و ظرفیت‌های نخبگانی در استان‌ها می‌توانند مدل‌های بومی برای حل مسائل پیچیده ارائه دهند.

وی افزود: رئیس‌جمهور در سازمان امور اداری و استخدامی درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی صحبت کردند و تأکید کردند که این نیروها از دولت نهم برای خرید خدمات شکل گرفتند و محدودیت‌های ایجادشده ناشی از ضعف سیاست‌گذاری است، نه کارکنان. هدف اصلاحات ساختاری و تحول نظام اداری، ارائه خدمات بهتر و افزایش رفاه عمومی است و طرح «فواد» نیز در این راستا مورد توجه قرار گرفته است.

سخنگوی دولت در رابطه با موضوع بیمه بیکاری، بیان کرد: فرآیند بیمه بیکاری تسهیل شده و از هفته آینده، متقاضیان می‌توانند از طریق بیش از پنج هزار دفتر پیشخوان دولت نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. همچنین طرح «هزار میدان» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت توانمندسازی مهارتی و معرفی محصولات مشاغل خانگی اجرایی شده و بانک توسعه تعاون تسهیلات تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان با تضمین‌های لازم و نرخ سود پنج درصد ارائه می‌دهد.

وی اظهار کرد: رئیس‌جمهور بر اهمیت پاسداشت زبان فارسی و فرهنگ و تمدن غنی ایرانیان تأکید کردند و خاطرنشان ساختند که دستاوردهای کشور حاصل تلاش جمعی ایرانیان است و امید می‌رود که وضعیت کشور روزبه‌روز بهبود یابد.