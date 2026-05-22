وزارت خارجه تحریم سفیر ایران در لبنان را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه کشورمان با انتشار بیانیهای، اقدام آمریکا در تحریم سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان و تعدادی از مسئولان و شهروندان لبنانی را محکوم کرد.
متن بیانیه وزارت امور خارجه به این شرح است:
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام غیرقانونی و ناموجه وزارت خزانهداری آمریکا در تحریم محمدرضا رئوف شیبانی، سفیر منتخب جمهوری اسلامی ایران در بیروت، را به شدت محکوم کرده و این اقدام را نمونه دیگری از یاغیگری و بیاعتنایی هیات حاکمه آمریکا به اصول مسلم حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل متحد، بهویژه اصل بنیادین احترام به حاکمیت ملی دولتها، میداند.
وزارت امور خارجه همچنین اقدام آمریکا در تحریم تعدادی از نمایندگان حزبالله در مجلس نمایندگان لبنان، مسئولانی از جنبش امل و چند تن از مسئولان نظامی و امنیتی لبنان را بهشدت محکوم میکند. این اقدامات سخیف در راستای تضعیف حاکمیت ملی لبنان و فتنهانگیزی در جامعه لبنان بوده و نشانه تداوم همدستی هیات حاکمه آمریکا با رژیم متجاوز و اشغالگر صهیونیستی در تداوم تجاوز نظامی و ارتکاب جنایات شنیع علیه لبنان است. بدون تردید گروهها و طوایف مختلف لبنانی با حفظ وحدت و انسجام ملی، از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی لبنان دفاع کرده و با دفع تجاوزات و پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی در لبنان، این رژیم را در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام خواهند گذاشت.
جمهوری اسلامی ایران مصمم به تقویت روابط دوستانه و تاریخی با جمهوری لبنان در ابعاد مختلف و در راستای منافع دو ملت میباشد.
نظر شما