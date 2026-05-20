به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی «دانشگاه پساجنگ» عصر چهار شنبه با حضور جمعی از محققان علوم انسانی و فلسفه، رئیس دانشگاه تبریز، اعضای هیأت رئیسه و شماری از اساتید، دانشجویان و کارکنان، به همت معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه تبریز برگزار شد.
محمدتقی اعلمی، رئیس دانشگاه تبریز در این نشست، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان، بر ضرورت تحلیل ریشههای جنگ علیه جمهوری اسلامی تأکید کرد و گفت: بدون شناخت دقیق چرایی وقوع این جنگها، ترسیم دورنمای روشن و برنامهریزی برای آینده غیرممکن است.
وی با اشاره به دشمنیهای مستمر استکبار جهانی علیه انقلاب اسلامی از بدو پیروزی، اظهار داشت: برخلاف برخی ادعاها، جمهوری اسلامی دچار «توهم دشمن» نیست؛ بلکه تحریمهای ۴۷ ساله و هجومهای مستقیم، نشانگر کینهتوزی نظام سلطه با آرمانهای انقلاب اسلامی است که به دلیل به خطر افتادن منافع آنان در منطقه صورت میگیرد.
رئیس دانشگاه تبریز با اشاره به جنگهای اخیر، از جمله حمله مستقیم رژیم صهیونیستی، آمریکا و وقایع «جنگ رمضان» و «دفاع ملی-میهنی سوم»، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز به مرحلهای از اقتدار رسیده است که بدون اتکا به بیگانگان و با تکیه بر توان نیروهای مسلح، از کیان و آرمانهای خود دفاع میکند.
وی همچنین با اشاره به شهادت رهبر انقلاب در نهم اسفندماه، آن را عاملی برای بیمه شدن مسیر تحقق آرمانهای انقلاب دانست.
اعلمی در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه دانشگاهها در دوران پساجنگ پرداخت و گفت: دانشگاه پساجنگ، آغاز یک مسیر نوین است. اگر ایران در آیندهای نزدیک به عنوان یک ابرقدرت منطقهای و جهانی شناخته شود، دانشگاهها باید ساختار و رویکرد خود را متناسب با این جایگاه بازتعریف کنند.
وی با یادآوری نقش دانشگاهها در توسعه صنایع دفاعی، بر ضرورت تقویت بیش از پیش ارتباط دانشگاه و صنعت تأکید کرد و افزود: با وجود اینکه ایران در سالهای اخیر در رتبههای بالای علمی جهان قرار داشته، باید با تلاش مضاعف استادان و دانشجویان در حوزه فناوری و ارتقای رتبههای علمی، ضعفهای موجود را جبران کرد.
رئیس دانشگاه تبریز در پایان تصریح کرد: در دانشگاه تبریز برنامههای ویژهای برای توسعه فناوری آغاز شده است و امیدواریم این نشست تخصصی، مقدمهای برای همایشهای کلان ملی با حضور سیاستمداران و دانشمندان برای تدوین راهکارهای توسعه کشور باشد.
