۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۴۰

کاهش ۴۹ درصدی دانش‌آموزان با سطح‌ «نیازمند تلاش» در قالب طرح حامی

خرم‌آباد- معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، از اجرای فراگیر «طرح حامی» برای جلوگیری از بازماندگی از تحصیل و کاهش جمعیت دانش‌آموزان با سطح‌های عملکردی «نیازمند تلاش» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضوان حکیم‌زاده، عصر چهارشنبه در حاشیه نشست مشترک با استاندار لرستان، درباره راهبرد وزارت آموزش و پرورش برای صیانت از یادگیری دانش‌آموزان در شرایط جنگ توضیح داد و از اقدامات لرستان در تأمین پوشش حداکثری آموزش در این ایام تقدیر کرد.

پوشش حداکثری آموزش در لرستان در دوران جنگ

حکیم‌زاده بیان کرد: «خنثی‌سازی پروژه ایجاد حس رهاشدگی» در میان دانش‌آموزان، محور راهبردهای وزارتخانه در این دوره است.

وی اظهار داشت: با وجود صعب‌العبور بودن مسیرها و گستردگی مناطق روستایی و عشایری استان، لرستان در دسترسی دانش‌آموزان به مدرسه تلویزیونی، درسنامه‌ها و کلاس‌های مجازی از بالاترین سطوح کشور برخوردار بوده است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، این دستاورد را نتیجه راهبری دقیق در استان و حمایت مؤثر استاندار دانست.

سه محور اقدامات وزارت آموزش و پرورش

حکیم‌زاده به سه محور اقدامات وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت که این محورها شامل شبکه ارتباطی نظام‌مند معلمان با خانواده‌ها برای ایجاد آرامش و امیدآفرینی، آرشیو کامل فیلم‌های تدریس آفلاین برای تمام کتاب‌های دوره ابتدایی و نظارت دقیق بر کیفیت کلاس‌های مجازی است.

وی تأکید کرد که هدف این اقدامات صرفاً اجرای برنامه‌های آموزشی نیست، بلکه حفظ استمرار یادگیری و صیانت از شناسنامه علمی دانش‌آموزان در شرایط حساس است.

اجرای طرح حامی و کاهش ۴۹ درصدی دانش‌آموزان نیازمند تلاش

معاون وزیر آموزش و پرورش سپس به «طرح حامی» پرداخت و گفت: اجرای کشوری این طرح در سال گذشته منجر به کاهش ۴۹ درصدی جمعیت دانش‌آموزان با سطح‌های عملکردی «نیازمند تلاش» و «قابل قبول» در دروس فارسی، ریاضی و علوم شده است.

حکیم‌زاده با اشاره به ضرورت پیشگیری از افت آموزشی و ترک تحصیل، تصریح کرد: در طرح حامی، با ایجاد محیط یادگیری مثبت و بدون برچسب‌زنی، فرصت جبران مهارت‌های پایه برای دانش‌آموزان فراهم می‌شود؛ طرحی که علاوه بر استمرار آموزشی، همسو با مصوبه کمیسیون دولت نیز اجرا می‌گردد.

