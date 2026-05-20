۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۵۷

ظرفیت‌سازی جدید برای تولید ماهی در منطقه «گریت» خرم‌آباد

خرم‌آباد - با احداث یک واحد جدید پرورش ماهی در روستای «ترس» از توابع منطقه گریت خرم‌آباد موافقت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، مسئول شیلات شهرستان خرم‌آباد با حضور در منطقه گریت، از محل درخواستی جهت احداث مزرعه پرورش ماهی در روستای «ترس» بازدید میدانی به عمل آورد.

در این بازدید که با هدف بررسی منابع آبی و موقعیت جغرافیایی زمین انجام شد، توانمندی محل مورد نظر برای راه‌اندازی مزرعه پرورش ماهی مورد تأیید قرار گرفت.

پیش‌بینی افزایش ۵ تا ۱۰ تن به ظرفیت تولید ماهیان سردآبی

پیش‌بینی می‌شود با راه‌اندازی این طرح، سالانه بین ۵ تا ۱۰ تن به ظرفیت تولید ماهیان سردآبی شهرستان خرم‌آباد افزوده شود.

مسئول شیلات شهرستان خرم‌آباد در حاشیه این بازدید، ضمن ارائه نکات فنی به متقاضی، بر لزوم رعایت استانداردهای زیست‌محیطی تأکید کرد.

توصیه به استفاده از پنل‌های خورشیدی برای تأمین برق مزرعه

وی گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه و در راستای کاهش هزینه‌های تولید و حفظ محیط‌زیست، به متقاضی توصیه اکید شد که برای تأمین برق مورد نیاز مزرعه، از سیستم پنل‌های خورشیدی (انرژی فتوولتائیک) استفاده کنند.

بنابراین گزارش، منطقه گریت خرم‌آباد به دلیل برخورداری از منابع آبی غنی و اقلیم مناسب، یکی از مناطق مستعد برای توسعه آبزی‌پروری خرد و خانگی در راستای تقویت معیشت روستاییان است.

