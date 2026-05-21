به گزارش خبرنگار مهر، ایوب هلاکو ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران از ثبت و آغاز فعالیت نخستین تعاونی فراگیر ملی نیروگاه خورشیدی در شهرستان گمیشان خبر داد و اظهار کرد: این تعاونی با عنوان «امداد نیروپاک گمیشان» در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و با همکاری مشترک این اداره‌کل و کمیته امداد امام خمینی(ره) شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه این تعاونی با حضور ۱۴۲ عضو در شهرستان گمیشان تشکیل شده است، افزود: ظرفیت تولید این نیروگاه خورشیدی ۱.۴ مگاوات برآورد شده و محل اجرای آن در منطقه سقرتپه شهرستان گمیشان تعیین شده است.

هلاکو با اشاره به رویکرد توسعه تعاونی‌های فراگیر ملی اظهار کرد: این مدل از تعاونی‌ها با هدف گسترش مشارکت عمومی در فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و بهره‌برداری از ظرفیت‌های محلی شکل می‌گیرند و می‌توانند نقش مؤثری در توسعه مناطق مختلف ایفا کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان ادامه داد: تعاونی‌های فراگیر ملی علاوه بر توانمندسازی اقشار مختلف جامعه، به تقویت عدالت اقتصادی و توسعه متوازن کمک کرده و با افزایش مشارکت مردمی، تاب‌آوری اقتصادی را نیز ارتقا می‌دهند.