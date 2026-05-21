۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۸

راه‌اندازی نخستین تعاونی فراگیر ملی نیروگاه خورشیدی در گمیشان

گرگان-مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان از آغاز به‌کار نخستین تعاونی فراگیر ملی در حوزه نیروگاه خورشیدی در شهرستان گمیشان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب هلاکو ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران از ثبت و آغاز فعالیت نخستین تعاونی فراگیر ملی نیروگاه خورشیدی در شهرستان گمیشان خبر داد و اظهار کرد: این تعاونی با عنوان «امداد نیروپاک گمیشان» در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و با همکاری مشترک این اداره‌کل و کمیته امداد امام خمینی(ره) شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه این تعاونی با حضور ۱۴۲ عضو در شهرستان گمیشان تشکیل شده است، افزود: ظرفیت تولید این نیروگاه خورشیدی ۱.۴ مگاوات برآورد شده و محل اجرای آن در منطقه سقرتپه شهرستان گمیشان تعیین شده است.

هلاکو با اشاره به رویکرد توسعه تعاونی‌های فراگیر ملی اظهار کرد: این مدل از تعاونی‌ها با هدف گسترش مشارکت عمومی در فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و بهره‌برداری از ظرفیت‌های محلی شکل می‌گیرند و می‌توانند نقش مؤثری در توسعه مناطق مختلف ایفا کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان ادامه داد: تعاونی‌های فراگیر ملی علاوه بر توانمندسازی اقشار مختلف جامعه، به تقویت عدالت اقتصادی و توسعه متوازن کمک کرده و با افزایش مشارکت مردمی، تاب‌آوری اقتصادی را نیز ارتقا می‌دهند.

کد مطلب 6836728

