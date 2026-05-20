به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی، شامگاه چهارشنبه در جلسه بررسی گزینههای پیشنهادی شرکت شهرهای جدید و مشاور این شرکت در خصوص جانمایی شهرهای جدید، از جانمایی شهرک جدید در چند شهر استان خبر داد.
بررسی گزینههای جانمایی شهر جدید در حومه خرمآباد
مجیدی خاطر نشان کرد: در این جلسه گزینههای شهر جدید برای جانمایی در حومه شهر خرمآباد توسط مشاور مطرح و ارائه شد.
احداث شهرکهای جدید در دورود و الیگودرز
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان افزود: با توجه به جمعیت شهرستانهای دورود و الیگودرز و ضرورت پیشبینی جمعیت سرریز، احداث شهرکهای جدید در این دو شهرستان در دستور کار مطالعه و بررسی شرکت شهرهای جدید و مشاوران ذیصلاح با توجه به سیاستهای دولت قرار خواهد گرفت.
رعایت حقوق مردم و دریافت نظرات کارشناسی در کارگروه زیربنایی
مجیدی عنوان کرد: مقرر شد با توجه به در نظر گرفتن حق و حقوق مسلم مردم استان و رویکرد مدیریت ارشد استان در کارگروه زیربنایی، با دریافت نظرات لازم و کارشناسی، موضوع در دستور کار قرار گیرد.
