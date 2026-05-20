مهرانگیز: رسیدگی به مطالبات مردمی تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز عصر چهارشنبه در نشست با شهردار بندر دیلم با هدف بررسی روند اجرای پروژههای عمرانی و تقویت همکاریهای بینبخشی با اشاره به اهمیت همافزایی میان دستگاه قضایی و مدیریت شهری اظهار کرد: تسریع در رسیدگی به مسائل مردم و حمایت از اقدامات قانونی شهرداریها، نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات عمومی و افزایش رضایتمندی شهروندان دارد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با قدردانی از تلاشهای شهرداری دیلم بهویژه در ایام نوروز افزود: استمرار خدماترسانی و اجرای پروژههای عمرانی در شرایط خاص کشور، نشاندهنده عزم جدی مدیریت شهری برای بهبود کیفیت زندگی مردم است. دستگاه قضایی استان نیز در چارچوب قوانین، آمادگی دارد برای رفع موانع حقوقی و تسهیل اجرای طرحهای توسعهای همکاری لازم را داشته باشد.
ایوب ترک زاده ،شهردار بندر دیلم نیز در این نشست گزارشی از اقدامات انجامشده ارائه کرد و از تکمیل زیرسازی و آسفالت خیابانهای ساحلی مجاور حرم شهدای گمنام، تسریع در اجرای دو بوستان مهر و دانشجو، آغاز احداث زورخانه ورزشی در بوستان مهر، اجرای موزاییککاری بلوار امام شمالی، فضاسازی در بافت قدیم بازار و تجهیز بوستانها بهعنوان بخشی از پروژههای در دست اجرا نام برد.
در پایان، طرفین بر تداوم همکاری و تعامل سازنده میان دادگستری استان بوشهر و مدیریت شهری دیلم برای خدمترسانی مطلوبتر به شهروندان تأکید کردند.
