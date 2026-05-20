به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی در تجمعات شبانه مردم ولایتمدار مشگین‌شهر اظهار کرد: مردم این دیار دارای غیرت حسینی و فاطمی هستند. وی در سالگرد شهادت شهید جمهور، آیت‌الله رئیسی، که در راه خدمت به ایران اسلامی جان خود را تقدیم نظام کرد، افزود: حضور مردم تمامی معادلات بین‌المللی را برهم زده است.

وی با اشاره به سالگرد شهادت آیت‌الله رئیسی، حضور پرشور مردم را عاملی برای برهم‌زدن معادلات جهانی دانست و تأکید کرد: ملت ایران هیچ‌گاه زیر بار ظلم نمی‌رود و با بصیرت خود توطئه‌های دشمنان را ناکام می‌گذارد.

فرماندار مشگین شهر گفت: مردم با مشت‌های گره‌کرده طبل استکبارستیزی را کوبیدند و درس مقاومت را از مکتب سیدالشهدا (ع) گرفتند و از این‌رو هیچ‌گاه زیر بار ظلم نخواهند رفت.

بخشی مقاومت را رمز خروج از همه بحران‌ها دانست و گفت: دشمن با هیچ قدرتی نتوانسته ملت ایران را تسلیم کند و استکبار جهانی به دنبال روزنه‌ای است تا ملت ایران را دچار تردید سازد اما ملت فهیم انقلاب ثابت کرده‌اند که تا آخرین قطره خون از نظام دست برنمی‌دارند.

فرماندار مشگین‌شهر به احتکارکنندگان کالاها اشاره و افزود: برخی عوامل نمی‌خواهند دست به دست هم دهند و مردم را ناامید کنند، ولی تمامی دستگاه‌های شهرستان تلاش کردند در برابر آن‌ها بایستند.

بخشی با بیان اینکه گرانی کالا بیشتر ناشی از تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران است، تصریح کرد: بعضی افراد نیز از این شرایط سوءاستفاده می‌کنند، اما تمام اعضای شورای تأمین دست در دست هم داده‌اند تا جلوی این گرانی را بگیرند.

وی تأکید کرد: همه مسئولان پای کار هستند و خدمت‌رسانی بی‌چون‌وچرا انجام می‌شود و با توجه به شعار «مسئول، خدمتگزار ملت است»، تمامی مسئولان در میدان حاضرند و در حوزه آرد و نان هیچ کمبودی نداریم.

بخشی در پایان خاطرنشان کرد: ملت ایران پشتیبان نظام هستند و آن‌هایی که می‌خواهند تفرقه بیندازند، با بصیرت مردم ایران ناامید خواهند شد و با حمایت از نیروهای مسلح و مقام رهبری، تمام مشکلات را پشت سر می‌گذاریم. وی همچنین بر صرفه‌جویی در مصرف انرژی تأکید کرد.