۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۷

اعتراف آمریکا به شکست، سند افتخار ملت ایران است

اردبیل- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: اعتراف آمریکا به شکست، سند افتخار ملت ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدحسن عاملی با اشاره به سالگرد شهادت آیت الله رئیسی، ایشان را دولتی کار، امیدوار و مردمی توصیف کرد که به مردم احترام می‌گذاشت، به توانایی‌های داخلی اعتقاد داشت، در مواضع انقلابی صریح بود، خستگی‌ناپذیر عمل می‌کرد و در سیاست خارجی تعامل را با عزتمداری جمع می‌نمود.

وی با ذکر خاطره‌ای از غبارروبی ضریح امام رضا(ع) گفت: آقای رئیسی دست مرا گرفت و با خود به ضریح برد. همچنین از مادر ایشان نقل کرد که با گریه پرسید: رئیسی مرا بردید چه کار کردید؟

امام جمعه اردبیل با اشاره به اعترافات اخیر آمریکایی‌ها درباره اشتباهاتشان در قبال ایران، این موارد را نشانه اقتدار و شکست دشمن دانست و تأکید کرد: آمریکا به هیچ تعهدی پایبند نمی‌ماند و راهکار نجات، حفظ اهرم‌هایی چون تنگه هرمز، توان نظامی و غنای ۶۰٪ است.

وی ضمن گرامیداشت عید قربان، بر شرکت در نماز عید تأکید کرد و گفت: عزاداری محرم در اردبیل از هشتم ذی‌الحجه با حرکت دسته عالی قاپو آغاز می‌شود.

آیت الله عاملی تأکید کرد: آمریکایی‌ها اعتراف کرده‌اند که ترور رهبر ایران، حمله به مدرسه میناب، خروج از برجام، تحریم‌ها و تحریک ملی‌گرایی ایرانی‌ها همگی اشتباهات بزرگ بوده است. وی افزود: این پشیمانی‌ها نشان می‌دهد که آنها در این جنگ شکست خورده‌اند، نه ما.

امام جمعه اردبیل خطاب به مسئولان گفت: محکم بایستید و به جنگ روانی توجه نکنید. آمریکا و اسرائیل در بدترین وضعیت خود هستند؛ چنان تصمیمی بگیرید که این جرثومه‌های جنایت هرگز جرات تعرض به ایران را نداشته باشند.

