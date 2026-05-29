راه آهن اردبیل کامل نمی شود مگر با اتصال به مغان و قفقاز

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدحسن عاملی در خطبه های این هفته نماز جمعه اردبیل اظهار کرد: آمریکا و اروپا در گذشته بارها به ایران لقب سرکش ، دولت عاصی و محور شرارت دادند اخیرا فوکویاما نظریه پرداز مشهور آمریکایی گفته در میان دوستان و رقبای آمریکا این توافق وجود دارد که آمریکا به نوعی به یک دولت سرکش تبدیل شده است که به بی ثباتی و بی‌نظمی جهانی کمک می‌کند و همچنین به نوعی مضحکه تبدیل شده است.

وی افزود: اینکه پیغمبر اندیشه لیبرالیسم آمریکا را دولت سرکش بنامد بسیار مهم است و نشان می‌دهد اقتدار ایران هم میدان و هم تمام آمال و آرزوهای ایدئولوژیک غرب و تفکر غربی را به هم ریخته است ارزش اظهارات او زمانی معلوم می‌شود که بدانیم این شخص که یک نظریه پرداز ممتاز جهانی است در اوج اندیشه لیبرالیسم گفت لیبرالیسم آخرین نسخه توسعه برای جوامع انسانی است و با این نسخه تاریخ به پایان می‌رسد چون تاریخ با درگیری درست می‌شود و بعد از حاکمیت اندیشه لیبرالیسم دیگر درگیری وجود ندارد تا تاریخ ادامه یابد و حالا همین نظریه پرداز جهانی با مشاهده اقتدار ایران نظر خود را پس می‌گیرد او می‌گوید آمریکا به مضحکه تبدیل شده است در واقع آنچه فوکویاما آن را آخرین نسخه توسعه می‌دانست به مضحکه و اضحوکه جهانیان تبدیل شده است این جابجایی القاب یک معجزه از معجزات جنگ رمضان است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با اشاره به افتتاح راه آهن اردبیل گفت: خدا را قلباً شاکریم که بالاخره راه آهن اردبیل به بهره‌برداری رسید و اولین سفر خودش را با حرکت به طرف ارض اقدس شروع کرد جمهوری اسلامی هزینه بسیار سنگینی برای این پروژه صرف کرد در چهار دولت بودجه مفصلی به آن اختصاص دادند در تامین بودجه مدیران ارشد و نمایندگان دوره‌های مختلف جداً زحمت کشیدند ما تاسف می‌ خوریم که چرا دولت شاهنشاهی برای زیرساخت‌های کشور کار نکرد اما نفت اسرائیل را مجاناً و تماماً تامین می‌کرد.

آیت الله عاملی ادامه داد: این پروژه زمانی کامل خواهد شد که آن را به مغان و قفقاز برسانیم یک سرمایه‌گذار خارجی بسیار مقتدر که در اروپا و آناتولی کارهای بسیار بزرگی انجام داده برای این کار حاضر شده است توافقات اولیه امضاء شده و شروع آن فقط به امضاء خانم وزیر بسته شده است از نمایندگان محترم می‌خواهم در اخذ این امضاء جدیت کامل داشته باشند.