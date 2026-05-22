به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا باوقار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت، شهدای سوم خرداد و رئیسجمهور شهید، که در مصلی امام (ره) مشگین شهر برگزار شد، اظهار کرد: حضور مردم پشتوانه عملی نیروهای مسلح است و در صورت جنگ، تمام منافع آمریکا هدف قرار میگیرد.
وی با اشاره به پیامهای اخیر رهبر معظم انقلاب، حضور مستمر مردم در صحنههای خیابانی را پشتوانه عملی رزمندگان و نیروهای مسلح و از مصادیق قدرت نرم خواند و بر پویش «جان فدا» و ضرورت وحدت ملی با رویکرد الزام امنیتی تأکید کرد.
خطیب جمعه در بخش دیگری از سخنان خود، مدیریت رسانهای و نگاه همراه با سوءظن به رسانههای دشمن را خواستار شد و بر مواسات و همدلی اجتماعی تأکید کرد. وی در تبیین راهبرد جنگ منطقهای، عامل اصلی شروع نشدن جنگ را قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح دانست و هشدار داد: در صورت شروع دوباره جنگ، تمام منافع آمریکا در منطقه و فرامنطقه مورد هجمه نیروهای مسلح قرار خواهد گرفت.
وی همچنین به پیام رهبر انقلاب در حوزه جوانی جمعیت اشاره کرد و جبران سیاستهای غلط گذشته را ضروری دانست.
حجت الاسلام باوقار با اشاره به ۹ ذیالحجه، سالروز شهادت حضرت مسلم بن عقیل(ع)، و فرا رسیدن عید قربان، این عید را عید بندگی توصیف کرد و از اقامه نماز عید قربان در مصلی خبر داد. همچنین سوم خرداد را روز ملی ایثار و مقاومت نامید.
در پایان، خطیب جمعه به بارش تگرگ و خسارت وارده در بخش مرادلو اشاره کرد و خواستار بررسی سریع خسارت و تأمین آن توسط مسئولان مربوطه شد.
مشگین شهر - امام جمعه مشگین شهر گفت: حضور مردم پشتوانه عملی نیروهای مسلح است و در صورت جنگ، تمام منافع آمریکا هدف قرار میگیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا باوقار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت، شهدای سوم خرداد و رئیسجمهور شهید، که در مصلی امام (ره) مشگین شهر برگزار شد، اظهار کرد: حضور مردم پشتوانه عملی نیروهای مسلح است و در صورت جنگ، تمام منافع آمریکا هدف قرار میگیرد.
نظر شما