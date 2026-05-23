به گزارش خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها،آیناز بهبودی: همزمان با افزایش تنش‌های آبی و ناترازی در حوزه انرژی، موضوع جهاد صرفه‌جویی به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کشور تبدیل شده است. کاهش منابع آبی، افزایش مصرف حامل‌های انرژی و تغییرات اقلیمی، ضرورت اصلاح الگوی مصرف را بیش از گذشته نمایان کرده و مسئولان بر این باورند که عبور از شرایط فعلی تنها با همراهی مردم و نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه امکان‌پذیر خواهد بود.

مشکل اصلی ما، الگوی مصرف و سبک زندگی است

ابراهیم امامی، معاون سیاسی امنیتی استاندار اردبیل، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسئولیت‌پذیری اجتماعی در تحقق اهداف جهاد صرفه‌جویی بسیار حائز اهمیت است. همه ما در یک محیط اجتماعی زندگی می‌کنیم و در قبال خدماتی که از جامعه دریافت می‌کنیم و به جامعه ارائه می‌دهیم، مسئول هستیم و در یک جامعه مدرن و فرهنگی، توجه به مسئولیت‌های اجتماعی ضروری است.

وی با بیان اینکه کشور از نظر منابع دچار مشکل اساسی نیست، افزود: مشکل اصلی ما الگوی مصرف و سبک زندگی است. امروز در اوج بحران حامل‌های انرژی، کشور با کمبود ۲۰ میلیون لیتری بنزین مواجه است. ایران حدود ۲۷ میلیون خانوار و نزدیک به ۲۵ میلیون خودرو دارد و اگر هر خودرو روزانه تنها یک لیتر صرفه‌جویی کند، بخش عمده این کمبود جبران خواهد شد.

مهارت‌های زندگی و تقویت نگرش‌های متعالی باید در جامعه مورد توجه قرار گیرد

معاون سیاسی امنیتی استاندار اردبیل ادامه داد: اصلاح سبک زندگی، ارتقای مهارت‌های زندگی و تقویت نگرش‌های متعالی باید در سطح جامعه مورد توجه قرار گیرد. منابعی که از گذشته به ما رسیده، امانتی برای نسل‌های آینده است و اگر در مصرف آن‌ها مدیریت نداشته باشیم، طی چند دهه آینده چیزی جز منابع از بین‌رفته برای آیندگان باقی نخواهد ماند.

امامی با تأکید بر اهمیت آموزش و فرهنگ‌سازی گفت: هر میزان صرفه‌جویی در مصرف انرژی، اقدامی مؤثر در مسیر تقویت استقلال کشور است. امروز بیش از هر زمان دیگری باید نسل جدید را با اصول مدیریت مصرف و مسئولیت اجتماعی آشنا کنیم تا فرهنگ استفاده صحیح از منابع در جامعه نهادینه شود.

عبور از بحران کم‌آبی نیازمند برنامه‌ریزی، همراهی عمومی و مدیریت صحیح منابع است

مجید کوهی مدیر کل هواشناسی استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت بارش و دمای استان اظهار کرد: طی سال آبی جاری و تا تاریخ ۲۷ اردیبهشت‌ماه، متوسط بارش استان اردبیل به ۲۲۵ میلی‌متر رسیده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه بلندمدت، کاهش ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد، اما نسبت به سال آبی گذشته حدود ۳ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: بررسی آمار بارش شهرستان‌های استان نشان می‌دهد که در این مدت تنها شهرستان‌های خلخال و سرعین به ترتیب با ۲۳ و ۳ درصد افزایش بارش نسبت به بلندمدت مواجه بوده‌اند، در حالی که سایر شهرستان‌ها کاهش بارش بین ۱۰ تا ۲۷ درصد را تجربه نمودند. بیشترین کاهش بارش نیز مربوط به شهرستان‌های انگوت و اصلاندوز به ترتیب با ۲۴ و ۲۷ درصد بوده است. همچنین در شهرستان‌های اردبیل و نیر که نقش مهمی در تأمین منابع آب مرکز استان دارند، به ترتیب ۱۸ و ۱۴ درصد کاهش بارش به ثبت رسیده است.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با اشاره به وضعیت دمایی استان تصریح کرد: متوسط دمای استان تا ۲۷ اردیبهشت‌ماه به ۷.۵ درجه سلسیوس رسیده که نسبت به شرایط نرمال یا بلندمدت، ۱.۸ درجه سلسیوس افزایش یافته است. در این بازه زمانی بیشترین افزایش دما مربوط به شهرستان سرعین با ۲.۷ درجه سلسیوس بوده و در شهرستان اردبیل نیز افزایش ۲.۱ درجه سلسیوس به ثبت شده است.

وی با اشاره به چشم‌انداز فصلی بارش‌ها خاطرنشان کرد: نقشه‌های پیش‌بینی فصلی برای سه ماه آینده، بارش‌هایی در حد نرمال را نشان می‌دهند، اما باید توجه داشت که فصل بارشی استان رو به پایان است و بارش‌های تابستانه حتی در صورت تحقق کامل، سهمی در حدود ۱۰ درصد از بارش سالانه استان دارند. بنابراین، بارش‌های مناسب ماه‌های اخیر اگرچه در مقاطعی موجب بهبود شرایط شده، اما نتوانسته تأثیر قابل توجهی در جبران کمبودهای انباشته و خشکسالی‌های چندساله استان داشته باشد.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل تأکید کرد: واقعیت موجود این است که استان همچنان با تنش آبی و تداوم خشکسالی مواجه بوده و نباید بارش‌های اخیر سبب برداشت نادرست از بهبود کامل شرایط شود. ضروری است مردم و مسئولان با درک اهمیت وضعیت منابع آبی، مدیریت مصرف و صرفه‌جویی را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهند، چرا که عبور از شرایط فعلی و جلوگیری از تشدید بحران کم‌آبی، نیازمند همراهی و برنامه‌ریزی جدی در تمامی بخش‌هاست.

اجرای طرح های تشویقی در راستای جهاد صرفه جویی

در همین راستا، مهدی مرادجو مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:

تشویقی برای ترغیب مشترکان به صرفه‌جویی خبر داد.

مشترکانی که میزان مصرف آب خود را نسبت به سال گذشته حداقل ۲۰ درصد کاهش دهند و زیر الگوی تعیین‌شده مصرف کنند، از تخفیف ۲۰ درصدی در آب‌بها بهره‌مند خواهند شد.

وی افزود: همچنین مشترکانی که به صورت داوطلبانه از تجهیزات کاهنده مصرف آب در منازل استفاده کنند، می‌توانند از تخفیف حداکثری ۳۰ درصدی در قبوض آب بهره‌مند شوند.

مرادجو هدف از اجرای این طرح را ترویج فرهنگ مصرف بهینه، کاهش هدررفت آب و عبور ایمن از اوج مصرف در فصل گرما عنوان کرد و گفت: اطلاع‌رسانی دقیق و آگاهی‌بخشی عمومی نقش مهمی در نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف صحیح آب دارد.

عادت به مصرف بی رویه

محمود رضایی شهروند اردبیلی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط ناترازی انرژی و تأکید مسئولان بر جهاد صرفه‌جویی اظهار کرد: واقعیت این است که ما سال‌هاست به مصرف بی‌رویه عادت کرده‌ایم. تا وقتی قبض آب یا گاز با مبلغ کم می‌آید، کمتر کسی فکر می‌کند که پشت این منابع، زحمت و سرمایه ملی است.

وی گفت: تا چند وقت پیش اصلاً توجه نمی‌کردم که شیر آب موقع مسواک زدن باز بماند یا نه. اما امسال با این گرمای بی‌سابقه و صحبت‌های مسئولان، فهمیدم مشکل جدی است.

رضایی ادامه داد: مشکل اصلی سبک زندگی است. اگر هر خانواده فقط یک لیتر بنزین در روز یا چند لیتر آب صرفه‌جویی کند، جمع آن خیلی بزرگ می‌شود. اما باید یک کار فرهنگی ریشه‌ای شود. مدرسه‌ها، صداوسیما، حتی مساجد باید مدام یادآوری کنند. ما باید این را بپذیریم که منابع، امانتی برای بچه‌های ماست، نه اینکه هرطور خواستیم آب را باز بگذاریم.

این شهروند اردبیلی با اشاره به تخفیفات ارائه شده از آبفا و اداره برق افزود: شنیده ام که ای ادارات،۲۰ تا ۳۰ درصد تخفیف می‌دهند. این کار خوبی است، اما نباید فقط به تخفیف فکر کنیم. مهم این است که خودمان حس مسئولیت پیدا کنیم. من تصمیم گرفته‌ام امسال شیرهای کاهنده نصب کنم و مصرف آب را حداقل ۲۰ درصد کاهش دهم. هم پول قبض کم می‌شود، هم به کشور کمک کرده‌ام.

چالش اصلی در ترویج فرهنگ صرفه‌جویی

مریمی کریمی، معلم و مادر دو فرزند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به چالش اصلی در ترویج فرهنگ صرفه‌جویی اظهار کرد: متأسفانه خیلی از ما مصرف آب و برق را جزو حقوق طبیعی خودمان می‌دانیم، در حالی که این نگاه اشتباه است. من سر کلاسم به بچه‌ها یاد می‌دهم که صرفه‌جویی یعنی استقلال کشور.

کارشناسان و مسئولان معتقدند جهاد صرفه‌جویی تنها یک توصیه اقتصادی نیست، بلکه ضرورتی ملی برای حفظ منابع کشور و تأمین آینده نسل‌های بعدی به شمار می‌رود. در شرایطی که کشور با چالش‌های جدی در حوزه آب و انرژی روبه‌رو است، اصلاح الگوی مصرف، افزایش آگاهی عمومی و مشارکت همگانی می‌تواند زمینه عبور از بحران‌های پیش‌رو و حفظ سرمایه‌های ملی را فراهم کند.