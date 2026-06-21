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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۷

عزاداری و راهپیمایی عاشقان حسینی در مشگین شهر

عزاداری و راهپیمایی عاشقان حسینی در مشگین شهر

مشگین - عزاداری پرشور عاشقان حسینی در مشگین شهر برای خونخواهی از قائد شهید امت اسلامی برپا شد.

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کد مطلب 6867216

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