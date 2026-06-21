https://mehrnews.com/x3cp9h ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۷ کد مطلب 6867216 استانها اردبیل استانها اردبیل ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۷ عزاداری و راهپیمایی عاشقان حسینی در مشگین شهر مشگین - عزاداری پرشور عاشقان حسینی در مشگین شهر برای خونخواهی از قائد شهید امت اسلامی برپا شد. دریافت 7 MB کد مطلب 6867216 کپی شد مطالب مرتبط شب اردبیل؛ غرش علیه استکبار، سروش برای مقاومت اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت، سلاح مقابله با جنگ اقتصادی دشمن است اردبیل بار دیگر کعبهی غیرتمندان انقلاب بخشی: حضور مردم معادلات بینالمللی را برهم زده است برچسبها اردبیل مشگین شهر تجمع مردمی
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