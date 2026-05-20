مبارکه با ثبت نشان مقاومت، پایلوت گردشگری هوشمند و صنعتی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا سعیدی در نشست شورای اداری شهرستان مبارکه که شامگاه چهارشنبه با حضور سید رضا صالح امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد،اظهار کرد: حضور وزیر میراث فرهنگی در این شرایط حساس کشور، نشانی از توجه دولت به ظرفیتهای ویژه این منطقه است. وی افزود: مردم صبور مبارکه به عنوان قلب صنعت کشور، با وجود تحمل فشارهای ناشی از بیش از دویست پرتابه و تحریمهای ظالمانه، با ایستادگی در کنار مسئولان، سند افتخاری را در تاریخ کشور ثبت کردند که این روحیه، بستر اصلی شکلگیری گردشگری مقاومت است.
نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما همواره معتقدیم که هنر مدیریت در شرایط بحران، تبدیل تهدیدها به فرصت است. در همین راستا و با توجه به ضرورتهای عصر ارتباطات و اطلاعات، شهرستان مبارکه به عنوان پایلوت گردشگری هوشمند و گردشگری صنعتی انتخاب شد. وی اظهار کرد: دانشگاهها، شرکتهای بزرگ صنعتی و نهادهای دولتی در این زمینه همافزایی داشته و امشب شاهد آغاز به کار عملیاتی این پروژهها هستیم.
سعیدی با اشاره به نقش تکنولوژیهای نوین در تسهیل امور گردشگری خاطرنشان کرد: بهرهگیری از هوش مصنوعی و ظرفیتهای فناورانه، نقشی کلیدی در توسعه این حوزه ایفا خواهد کرد. وی از صاحبان صنایع فعال در منطقه درخواست کرد تا با برنامهریزی منسجم، دبیرخانه گردشگری هوشمند را در تحقق اهداف توسعهای یاری دهند.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به چالشهای زیرساختی شهرستان پرداخت و اظهار کرد: با وجود اینکه صنایع بزرگ مبارکه بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی کشور را تأمین میکنند، اما سرانههای درمانی، ورزشی و رفاهی این شهرستان نیازمند توجه ویژه وزارتخانه و دولت است. سعیدی تأکید کرد: توسعه متوازن نیازمند اصلاح زیرساختهای راه و تخصیص عادلانه منابع است تا حق مردم این دیار که در تمامی عرصهها پیشگام بودهاند، به درستی ادا شود.
به گزارش مهر در پایان این نشست، به صورت رسمی دبیرخانه گردشگری مقاومت و گردشگری هوشمند در شهرستان مبارکه اصفهان آغاز به کار کرد.
