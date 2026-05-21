توان دفاعی ایران فراتر از تصور دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد تهرانی‌مقدم چهارشنبه شب در تجمع مردمی آمل که در میدان هفده شهریور این شهر برگزار شد، با تأکید بر توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران گفت: جمهوری اسلامی از ظرفیت‌های راهبردی گسترده‌ای در حوزه موشکی و بازدارندگی برخوردار است که بخش قابل توجهی از آن تاکنون رسانه‌ای نشده است.

وی با اشاره به حضور ناوگان ایرانی در خلیج فارس اظهار داشت: خلیج همیشه فارس صحنه اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است و دشمنان بدانند ایران اسلامی در این منطقه از آمادگی کامل برخوردار است.

سردار تهرانی‌مقدم با بیان اینکه ایران در حوزه موشکی به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافته است، افزود: توان موشکی جمهوری اسلامی ایران امروز به مرحله‌ای رسیده که می‌تواند اهداف راهبردی را در فواصل بسیار دور مورد اصابت قرار دهد و از پیچیده‌ترین سامانه‌های پدافندی عبور کند.

وی ادامه داد: دشمنان تصور می‌کنند با تکیه بر سامانه‌های پدافندی چندلایه می‌توانند در برابر توان دفاعی ایران مصون بمانند، در حالی که تجربه‌های گذشته نشان داده است که قدرت بازدارندگی ایران، محاسبات آنان را بر هم زده است.

برادر شهید تهرانی‌مقدم با اشاره به برخی ادعاهای مطرح‌شده درباره استفاده از سلاح‌های نوین تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره بر مبنای دکترین دفاعی خود عمل کرده و در عین حال از فناوری‌های پیشرفته‌ای برخوردار است که در صورت لزوم می‌تواند معادلات دشمن را تغییر دهد.

وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت: حضور گسترده مردم در این تجمع، یادآور روزهای پیروزی انقلاب اسلامی است. ملت ایران در طول ۴۷ سال گذشته با اتکا به ایمان و رهبری الهی، همه توطئه‌ها را خنثی کرده است.

سردار تهرانی‌مقدم با اشاره به تحولات منطقه افزود: دشمنان انقلاب اسلامی طی دهه‌های گذشته با طراحی‌های مختلف به‌دنبال تضعیف و تجزیه ایران بوده‌اند، اما هوشیاری ملت ایران و اقتدار نیروهای مسلح، تمامی این نقشه‌ها را ناکام گذاشته است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی و آمادگی جوانان خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بصیرت، انسجام و آمادگی هستیم و ملت ایران نشان داده است که در بزنگاه‌های تاریخی، همواره از آرمان‌های خود دفاع می‌کند.