به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان شهرداری بیرجند، علی عنایتی بیان کرد: ساعت ۲:۴۰ دقیقه بامداد امروز ۳۱ اردیبهشت حادثه سقوط در چاه درحوالی روستای اسفزار به مرکز فرماندهی عملیات آتش نشانی توسط عوامل هلال احمر اعلام شد.

رئیس سازمان آتش نشانی بیرجند در خصوص جزئیات این حادثه افزود: ابتدا تیم های واکنش سریع هلال احمر به محل حادثه اعزام شده بودند که پس از بررسی محل حادثه با سازمان آتش نشانی تماس گرفته و اعلام کردند که قادر به انجام عملیات نجات نیستند که نهایتا پس تیم امداد سازمان آتش نشانی به محل اعزام و با استفاده از تجهیزات تخصصی امداد چاه، مصدوم از چاه خارج و تحویل عوامل اورژانس شد.

عنایتی ضمن ابراز گلایه با توجه به اعزام اولیه تیم های هلال احمر و عدم هرگونه اقدام جهت خارج کردن مصدوم از چاه، افزود: متاسفانه در سنوات اخیر تیم های واکنش سریع هلال احمر ابتدا به محل حادثه اعزام می‌شوند ولی پس از رسیدن به محل از آتش نشانی بیرجند درخواست انجام عملیات می‌کنند که این موضوع باعث مشکلات زیادی منجمله طولانی شدن زمان امدادرسانی در خارج محدوده شهری شده است.

وی با اشاره به اینکه محدوده خدمات سازمان آتش نشانی حریم شهر می‌باشد، خواستار پیگیری جدی موضوع توسط مسئولان استانی شد.