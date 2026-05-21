آماده باش سازمان امداد و نجات در پی هشدار هواشناسی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی گفت: در پی پیشبینی وقوع رگبار شدید، رعدوبرق، تگرگ و وزش بادهای لحظهای در روزهای پنجشنبه و جمعه ۳۱ اردیبهشت و ۱ خرداد در استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی، زنجان، قزوین، خراسان رضوی و شمالی و ارتفاعات و دامنههای البرز، مازندران، تهران و گیلان تحت تأثیر بارشهای سیلآسا قرار خواهند داشت.
وی افزود: این وضعیت روز جمعه علاوه بر مناطق مذکور، استانهای سمنان و گلستان را نیز دربر خواهد گرفت که احتمال طغیان رودخانهها، آبگرفتگی معابر و اختلال در ناوگان حملونقل در این مناطق بسیار بالا است.
معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با تاکید بر ضرورت پیشگیری از حوادث احتمالی، از عموم کوهنوردان و هموطنان خواست تا از صعود به ارتفاعات و هرگونه تردد، اتراق و برپایی چادر در حاشیه رودخانهها و مسیلها بهطور جدی خودداری کنند.
کبادی با بیان اینکه تمامیپایگاههای امدادونجات و کوهستانی در استانهای درگیر در حالت آمادهباش کامل هستند و تصریح کرد: هموطنان در صورت بروز هرگونه حادثه یا گرفتار شدن در شرایط جوی نامساعد، میتوانند در هر ساعت از شبانهروز با شماره تلفن ۱۱۲ ندای امدادونجات تماس بگیرند، این شماره حتی بدون سیمکارت و در گوشیهای فاقد آنتندهی نیز جهت امدادرسانی فوری قابل شمارهگیری است.
