افزایش قیمت داروهای بیماران خاص جبران شده است

علی اربابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گران شدن برخی از داروهای بیماران صعب العلاج چون بیماران دیابتی و سرطانی اظهارکرد: با توجه به نوسانات نرح ارز این داروها گرانتر شده بود و مردم برای حدود ۱۰-۲۰ روز با مشکل رو به رو شدند.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی بیان کرد: اما در حال حاضر بیمه در مورد داروها و مواردی چون انسولین این افزایش قیمت را تقبل کرده و در میزان پرداختی مردم نسبت به قبل خللی ایجاد نمی شود.

اربابی در زمینه هزینه داروهایی چون «سینوریپا» برای بیماران دیابتی، تصریح کرد: بخش زیادی از هزینه این دارو از محل قانون «هدقمندی یارانه ها» پرداخت می‌شود و این قانون نیز برای «سینوریپا» تنها سی قرص در یک ماه را تقبل کرده است و موضوع به دست بیمه نیست.

وی در مورد بیماران شیمی درمانی نیز ادامه داد: در مورد درمان بیماران شیمی درمانی در بیمارستان ایران مهر بیرجند هزینه درمان بسیار پایین است ولی در مورد هزینه های داروها باید مواردی را مد نظر قرار دهیم.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی گفت: در وهله اول بیمار شیمی درمانی باید مسیر تشکیل پرونده و نشان دار کردن پرونده خود را به عنوان بیمار تحت درمان شیمی درمانی درست طی کرده باشد تا در هزینه ها به مشکل برنخورد.

اربابی با تأکید بر اینکه تمام تلاش ما بر حمایت از بیماران شیمی درمانی است، اظهار کرد: برای درمان سرطان و شیمی درمانی بیمه ها بر اساس ضوابط علمی و پروتکل ها داروهای مشخصی را تحت پوشش قرار داده اند.

وی گفت: ولی با این وجود برخی از پزشکان ممکن است به دلایلی داروهای دیگری را برای بیمار تجویز کنند که این موضوع به طور طبیعی هزینه های بیمار را افزایش می دهد.