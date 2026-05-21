فرهاد کسنزانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت اجرای دقیق پروژه مهر در مدارس ابتدایی اظهار کرد: اجرای موفق برنامه‌های آموزشی نیازمند احصای دقیق آمار و اطلاعات و برنامه‌ریزی منسجم و هدفمند بر اساس داده‌های صحیح است.

وی یکی از محورهای مهم پروژه مهر را ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس نزدیک محل سکونت عنوان کرد و افزود: مدیران مدارس باید در فرآیند ثبت‌نام دانش‌آموزان ورودی، محدوده جغرافیایی محل سکونت خانواده‌ها را مدنظر قرار دهند تا دانش‌آموزان و والدین با مشکلاتی همچون طولانی بودن مسیر، هزینه‌های ایاب و ذهاب و سایر چالش‌های مرتبط مواجه نشوند.

معاون آموزش ابتدایی استان کردستان همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای سازماندهی بهینه نیروی انسانی تأکید کرد و ادامه داد: احصای دقیق آمار دانش‌آموزان، نیروی انسانی موجود و ظرفیت فضاهای فیزیکی مدارس، زمینه آغاز سال تحصیلی آرام و بدون چالش را فراهم می‌کند.

کسنزانی با اشاره به برنامه‌های اولویت‌دار حوزه آموزش ابتدایی تصریح کرد: اجرای مطلوب طرح‌هایی از جمله «طرح توان»، «طرح حامی»، «اجتماعات یادگیری»، «جشنواره اصلاح روش‌های آموزش» و «جشنواره هر پایه یک مهارت» نیازمند هماهنگی، پیگیری مستمر و توجه به الزامات اجرایی در مدارس است.