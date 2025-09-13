به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا پیرحسینلو عصر شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان مرکزی اظهار کرد: در تابستان سال جاری، طرح حامی برای ۶۰۰ دانش‌آموز در ۳۴۱ پایگاه اجرایی شد تا زمینه بازگشت آن‌ها به چرخه تحصیل فراهم شود.

وی افزود: برای کاهش این آمار، طرح‌های متعددی از جمله توانمندسازی نیروی انسانی مدارس و اجرای طرح حامی برای دانش‌آموزان نیازمند در استان در دستور کار قرار گرفته است.



پیرحسینلو تصریح کرد: ۶ هزار و ۶۲۸ نفر از آموزگاران، مدیران و کارکنان اجرایی مدارس ابتدایی در قالب این برنامه توانمندسازی قرار گرفته و استان مرکزی به‌عنوان نخستین استان کشور موفق به تکمیل این پروژه شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر یک هزار و ۲۶۸ دانش‌آموز در استان از چرخه تحصیل بازمانده‌اند و رفع این چالش نیازمند سیاست‌گذاری هدفمند و اقدامات حمایتی گسترده است.

۱۳۲ کلاس آنلاین برای دانش‌آموزان متوسطه اول در شبکه شاد راه‌اندازی شد

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: با رعایت تأکیدات رئیس‌جمهور در زمینه توسعه عدالت آموزشی، ۱۳۲ کلاس آنلاین برای دانش‌آموزان پایه‌های هفتم تا نهم در شبکه شاد راه‌اندازی شد.

وی افزود: ۱۰۸ دبیر و هنرآموز آموزش‌دیده نیز به ۱۵ منطقه آموزشی استان اعزام شدند.

پیرحسینلو با اشاره به چالش‌های نیروی انسانی و تحصیل دانش‌آموزان اتباع خارجی تصریح کرد: حضور پرشمار دانش‌آموزان اتباع در مدارس حاشیه‌ای فشار بر مدارس را افزایش داده و برخی خانواده‌های ایرانی از ثبت‌نام در این مدارس خودداری می‌کنند.

وی تاکید کرد: کمبود نیروی انسانی در شهرستان‌های ساوه، زرندیه و نوبران محسوس است و در شهرستان‌های خمین و محلات، مازاد نیرو به اجبار بازنشسته می‌شوند.