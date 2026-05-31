۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۳

تداوم ناپایداری جوی و دریایی در هرمزگان؛ هشدار به شناورهای سبک و صیادی

بندرعباس - رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان با اشاره به تداوم ناپایداری جوی و دریایی از امروز (۱۰ خرداد) از متلاطم شدن دریا و وزش بادهای جنوب غربی تا شمال غربی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان روز یکشنبه (۱۰ خرداد ۱۴۰۵) از تداوم ناپایداری جوی و دریایی در استان خبر داد.

وی با بیان اینکه امروز آسمان هرمزگان صاف، گاهی کمی ابری همراه با غبار محلی خواهد بود، افزود: در بعدازظهر و شب بر روی دریا و مناطق ساحلی، وزش بادهای جنوب غربی تا شمال غربی پیش‌بینی می‌شود. در برخی ساعات خیزش گردوخاک در مناطق ساحلی و دریایی و وقوع گردوغبار در مناطق غربی استان محتمل است.

حمزه‌نژاد در تشریح وضعیت دریایی، گفت: دریا با افزایش سرعت باد جنوب غربی تا شمال غربی در ساعات صبح متلاطم و در ساعات بعدازظهر و شب، به‌ویژه در خلیج‌فارس، نسبتاً مواج پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان با توصیه به شناورها، تأکید کرد: از تردد شناورهای سبک صیادی و فعالیت‌های تفریحی و ورزشی بر روی دریا در محدوده تنگه هرمز و خلیج‌فارس اجتناب شود و تدابیر لازم برای تردد ایمن سایر شناورها در بنادر استان صورت گیرد.

وی اضافه کرد: این شرایط جوی و دریایی تا اواخر هفته در استان تداوم خواهد داشت.

حمزه‌نژاد در خصوص وضعیت دما نیز اظهار کرد: ضمن ماندگاری هوای گرم، در برخی مناطق استان کاهش یک تا دو درجه‌ای دمای بیشینه مورد انتظار است. از اواسط هفته نیز افزایش محسوس دمای بیشینه در استان پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 6845421

