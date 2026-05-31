تداوم ناپایداری جوی و دریایی در هرمزگان؛ هشدار به شناورهای سبک و صیادی

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزهنژاد رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان روز یکشنبه (۱۰ خرداد ۱۴۰۵) از تداوم ناپایداری جوی و دریایی در استان خبر داد.
وی با بیان اینکه امروز آسمان هرمزگان صاف، گاهی کمی ابری همراه با غبار محلی خواهد بود، افزود: در بعدازظهر و شب بر روی دریا و مناطق ساحلی، وزش بادهای جنوب غربی تا شمال غربی پیشبینی میشود. در برخی ساعات خیزش گردوخاک در مناطق ساحلی و دریایی و وقوع گردوغبار در مناطق غربی استان محتمل است.
حمزهنژاد در تشریح وضعیت دریایی، گفت: دریا با افزایش سرعت باد جنوب غربی تا شمال غربی در ساعات صبح متلاطم و در ساعات بعدازظهر و شب، بهویژه در خلیجفارس، نسبتاً مواج پیشبینی میشود.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان با توصیه به شناورها، تأکید کرد: از تردد شناورهای سبک صیادی و فعالیتهای تفریحی و ورزشی بر روی دریا در محدوده تنگه هرمز و خلیجفارس اجتناب شود و تدابیر لازم برای تردد ایمن سایر شناورها در بنادر استان صورت گیرد.
وی اضافه کرد: این شرایط جوی و دریایی تا اواخر هفته در استان تداوم خواهد داشت.
حمزهنژاد در خصوص وضعیت دما نیز اظهار کرد: ضمن ماندگاری هوای گرم، در برخی مناطق استان کاهش یک تا دو درجهای دمای بیشینه مورد انتظار است. از اواسط هفته نیز افزایش محسوس دمای بیشینه در استان پیشبینی میشود.
