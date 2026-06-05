به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد، رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان،صبح جمعه با اشاره به وضعیت جوی و دریایی استان در روز جمعه ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ اظهار کرد: امروز به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و شب، تداوم ناپایداری دریایی در خلیج‌فارس و غرب تنگه‌هرمز مورد انتظار است.

وی افزود: در ساعات بعدازظهر در ارتفاعات شرقی و شمالی استان، رشد ابر با احتمال رگبار پراکنده باران، رعدوبرق و گاه تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود که در این میان شهرستان بشاگرد در کانون توجه قرار دارد.

حمزه‌نژاد با بیان اینکه آسمان غالب نقاط استان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی خواهد بود، تأکید کرد: مردم از قرارگیری در حریم و حاشیه رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات در مناطق شرقی استان خودداری کنند.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان درباره وضعیت دریا گفت: در محدوده خلیج‌فارس با وزش باد نسبتاً شدید شمال غربی، دریا مواج و در غرب تنگه‌هرمز نیز با افزایش سرعت باد جنوب شرقی، دریا متلاطم خواهد بود. بیشینه سرعت باد در سواحل و جزایر خلیج‌فارس به ۵۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج در سواحل و جزایر غربی استان به ۲۰۰ سانتی‌متر می‌رسد.

وی با اشاره به پیش‌بینی گردوغبار در سواحل، جزایر و برخی نقاط غربی استان در اثر وزش بادهای شمال غربی، هشدار داد: تدابیر لازم در بنادر غربی استان برای تردد ایمن شناورها صورت گیرد. از تردد شناورهای سبک، صیادی و قایق‌های تفریحی و همچنین تردد شناورهای تجاری به مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس اجتناب شود.

حمزه‌نژاد با بیان اینکه این شرایط دریایی به‌تناوب تا ظهر روز شنبه (۱۶ خرداد) تداوم خواهد داشت، خاطرنشان کرد: به لحاظ دمایی، ضمن ماندگاری هوای گرم، نوسانات دمایی بین یک تا سه درجه سلسیوس پیش‌بینی می‌شود. مردم با توجه به احتمال گرمازدگی از ترددهای غیرضرور در ساعات گرم روز پرهیز کرده و تدابیر لازم برای مدیریت مصرف انرژی صورت دهند.