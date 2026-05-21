راهیابی ژیمناست کردستانی به تیم ملی بانوان برای قهرمانی آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله دوم مسابقات انتخابی تیم ملی ژیمناستیک هنری بانوان کشور در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان برگزار شد و نفرات برتر برای حضور در اردوهای نهایی تیم ملی معرفی شدند.
در رده سنی جوانان، کارین کمانگر موفق شد با کسب نمره ۱۱.۰۱۶۷ در جایگاه دوم قرار گیرد و سهمیه حضور در اردوهای تیم ملی جهت اعزام به رقابتهای قهرمانی آسیا را به دست آورد.
بر اساس نتایج اعلام شده، تیم ملی ژیمناستیک هنری دختران ایران برای نخستین بار در رقابتهای قهرمانی آسیا شرکت خواهد کرد و از ترکیب دو نفره تیم ملی، یک ورزشکار از استان کردستان در این مسابقات حضور خواهد داشت.
همچنین هستی رجبپور دیگر نماینده کردستان در این رقابتها، موفق به کسب حد نصاب لازم نشد و از حضور در ترکیب نهایی تیم ملی بازماند.
