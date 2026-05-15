پکن: چین به حمایت بیشتر از مذاکرات میان ایران و آمریکا ادامه خواهد داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه چین امروز جمعه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: یافتن یک راه حل سریع به نفع آمریکا، ایران و کشورهای منطقه خواهد بود.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه چین در این خصوص آمده است: روسای جمهور آمریکا و چین (ترامپ و شی جین پینگ) توافق کردند که به نگرانی‌ های یکدیگر رسیدگی کرده و ارتباط و هماهنگی در مورد مسائل بین‌ المللی و منطقه‌ ای را تقویت کنند.

وزارت خارجه چین سپس اضافه کرد: درگیری بین ایران و آمریکا هرگز نباید رخ می‌داد و نیازی به ادامه آن هم نیست. پکن همواره معتقد بوده است که گفتگو و مذاکره بهترین راه پیش رو است و راه حل نظامی پاسخ نیست. اکنون که باب گفتگو باز شده است، نباید دوباره بسته شود و ما باید حرکت برای کاهش تنش را تقویت کنیم.

پکن سپس اضافه کرد: چین به همکاری با جامعه بین‌المللی برای حمایت بیشتر از مذاکرات صلح بین ایران و آمریکا ادامه خواهد داد. رئیس جمهور شی و ترامپ توافق کردند که یک رابطه راهبردی سازنده و پایدار را به عنوان مسیری جدید برای روابط میان دو کشور ایجاد کنند.

گفتنی است که آمریکا و رژیم صهیونیستی ۲۸ فوریه (۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۴) بر خلاف تمامی قوانین و معیارهای بین المللی به خاک ایران تجاوز کرده و به دلیل مواجهه با حملات کوبنده و تلافی جویانه تهران، در ۸ آوریل مجبور به توقف درگیری شدند.

در ۱۱ آوریل، پاکستان میزبان مذاکرات میان دو طرف بود که به دلیل زیاده خواهی های آمریکا منجر به توافقی نیز نشد.

در حالی پکن از پیگیری مذاکرات و گفتگو سخن می گوید که تجاوز اخیر و نیز تجاوز ژوئن سال گذشته آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران که با تمامی معیارهای بین المللی در تضاد آشکار هستند، در میانه رایزنی های غیرمستقیم میان دو کشور رخ داد و به جهانیان ثابت کرد که کاخ سفید اساسا به دنبال دیپلماسی و مذاکره نیست.