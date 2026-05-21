به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر خارجه پاکستان تاکید کرد: ما تمام تلاش خود را به کار می گیریم تا واشنگتن و تهران را برای دستیابی به توافق صلح گرد هم آوریم.

وی اضافه کرد: ما میانجی هستیم و به این نقش ادامه خواهیم داد.

پیشتر نیز خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، روز سه شنبه گفت که به‌نظر او احتمال ازسرگیری جنگ ایران پایین است و دلیل این ارزیابی را مخالفت افکار عمومی آمریکا با ورود مستقیم به یک جنگ تازه در خاورمیانه عنوان کرد.

وی افزود: اسرائیل به‌شدت خواهان آن است که جنگ دوباره آغاز شود و آمریکا در کنار آن وارد جنگ شود.