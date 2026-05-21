۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۳۴

پاکستان: به میانجی‌گری بین ایران و آمریکا ادامه می‌دهیم

وزیر خارجه پاکستان به تداوم نقش میانجی‌گرانه این کشور با هدف حل بحران منطقه اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر خارجه پاکستان تاکید کرد: ما تمام تلاش خود را به کار می گیریم تا واشنگتن و تهران را برای دستیابی به توافق صلح گرد هم آوریم.

وی اضافه کرد: ما میانجی هستیم و به این نقش ادامه خواهیم داد.

پیشتر نیز خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، روز سه شنبه گفت که به‌نظر او احتمال ازسرگیری جنگ ایران پایین است و دلیل این ارزیابی را مخالفت افکار عمومی آمریکا با ورود مستقیم به یک جنگ تازه در خاورمیانه عنوان کرد.

وی افزود: اسرائیل به‌شدت خواهان آن است که جنگ دوباره آغاز شود و آمریکا در کنار آن وارد جنگ شود.

