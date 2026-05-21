فرماندار بوشهر: ساماندهی سد معبر مطالبه عمومی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری صبح پنجشنبه در نشست برطرف‌سازی سدمعبر صنوف ضمن اشاره به مطالبات مکرر عموم مردم نسبت به موارد سدمعبر، اظهار کرد: برخی صنوف و مشاغل با ایجاد سدمعبر در جلوی مغازه‌های خود و تعدی به خیابان‌ها، ضمن تشدید ترافیک زمینه نارضایتی عمومی را فراهم آورده‌اند و ساماندهی این وضعیت مطالبه جدی عموم مردم و شهروندان بوشهر است.

وی با بیان اینکه بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری هرگونه سدمعبر در سطح شهر ممنوع است، گفت: شهرداری موظف است پس از اطلاع‌رسانی‌های صورت‌گرفته از جمله نصب بنر و تبلیغات محیطی در مناطق بوشهر، نسبت به تذکر و جمع‌آوری موارد سدمعبر اقدام قانونی به عمل آورد و در این مسیر پلیس اماکن نیز ملزم به اتخاذ اقدامات بازدارنده و قانونی است.

فرماندار بوشهر تصریح کرد: هر صنفی دارای اتحادیه مربوط به خود است و این اتحادیه‌ها نیز باید در فرآیند ساماندهی و برطرف‌سازی موارد سدمعبر، نقش فعال و مسئولانه خود را ایفا کنند.

وی با اشاره به لزوم هم‌افزایی در نظارت بر این موضوع، خاطرنشان کرد: با تشکیل گشت‌های مشترک نظارتی و بازرسی با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط، طرح مقابله با سدمعبر در شهرستان اجرا شود و دستگاه‌های مسئول نیز نسبت به تأمین نیروی انسانی تجهیزات و الزامات قانونی برای اجرای این طرح اقدام کامل به عمل آورند.

وی ضمن قدردانی از همراهی دستگاه‌های اجرایی و قضایی، تأکید کرد: ترافیک و سدمعبر بی‌تردید از عواملی هستند که به ایجاد بروز نارضایتی‌های اجتماعی دامن می‌زنند، لذا مراتب ایجاب می‌ کند که با جدیت تمام توجه به ریشه‌های مسائل اتخاذ تدابیر زودبازده و در عین حال پایدار و نیز برنامه‌ریزی راهبردی و جامع گام‌های مؤثری در مسیر پیگیری این مطالبه مردمی برداشته شود.