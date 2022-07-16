لزوم تسریع در صدور رای خبازی های متخلف در جهرم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن شعبانی ظهر شنبه در جلسه کارگروه شورای آرد و نان با بیان اینکه نان جز کالاهای اساسی و از مهمترین نیازهای مردم است، اظهار داشت: باید به طور جدی به موضوعات مرتبط به آن رسیدگی شود تا مردم تأثیر آن را به خوبی لمس کنند.
وی افزود: تخلفات نانوایان به خوبی شناسایی و با آنها برخورد نمیشود که این نارضایتی مردم را درپی داشته؛ لذا علاوه بر اینکه تیمهای بازرسی در این حوزه بیشتر و دقیقتر عمل کنند، بازرسیها نیز مستمر باشد.
فرماندار ویژه شهرستان جهرم تأکید کرد: در راستای احقاق حقوق مردم با نانواییهای متخلف که باعث نارضایتی عموم میشوند برخورد قانونی صورت گیرد.
شعبانی بر لزوم نظارت بیشتر توسط اتحادیه و دستگاههای نظارتی بر عملکرد نانواییها تاکید کرد و بیان داشت: با هرگونه گران فروشی و اخلال در ساعات کاری و کیفیت نان برخورد قانونی لازم صورت گیرد و دستگاههای نظارتی از تمام ظرفیتهای قانونی خود در این راستا استفاده نمایند.
وی از اتحادیه خبازان خواست ضمن همراهی بیشتر با سایر دستگاههای نظارتی، زمینه نظارت مردم را نیز با موظف کردن نانواییها به نصب ساعات کار و همچنین درج تلفن رسیدگی به تخلفات فراهم نمایند.
فرماندار ویژه شهرستان جهرم دستگاههای متولی امر را موظف نمود تا با استفاده از بازرسان آموزش دیده نسبت به فعالیت نانواییها حساسیت بیشتری به عمل آورند و با تخلفات صورت گرفته برخورد نمایند و نسبت به تشویق نانوایان قانونمند و مردم دار اقدام نمایند.
شعبانی با اشاره به حساسیت دولت بر تأمین آرد و نان و همچنین قیمت آن ضمن تقدیر و تشکر از مردم خواست همچون گذشته به همراهی و همکاری خود با بازرسان و دستگاههای نظارتی ادامه داده و تخلفات مشاهده شده را سریعاً گزارش نموده تا تمهیدات لازم اتخاذ گردد.
وی با اشاره به اینکه تحویل نان بی کیفیت به مردم به هیچ وجه قابل قبول نیست و نانوا در قبال این موضوع مسئول و پاسخگو است معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری ویژه شهرستان جهرم را مکلف کرد تا در راستای تحقق اهداف اقتصادی با مطالبه گری جدی و در چارچوب قانون از دستگاههای اجرایی ذیربط نسبت به کنترل و تنظیم بازار اقدام نماید.
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