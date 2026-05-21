به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد صابری تولایی صبح پنج‌شنبه در جمع فعالان حوزه تحکیم بنیان خانواده در تبیین الزامات یک کنشگری فرهنگی مؤثر، با بیان اینکه باید در مسائل فرهنگی اولویت‌ها را در نظر بگیریم، اظهار داشت: یکی از شروط مهم در مواجهه با چالش‌های فرهنگی، آگاهی و تخصص است.

وی ادامه داد: همان‌طور که امدادرسانی به یک فرد آسیب‌دیده در تصادف نیازمند تخصص ویژه است، مواجهه با مخاطبی که درگیر شبهات اعتقادی یا آسیب‌های اجتماعی شده نیز نیازمند دانش تخصصی است و نباید به تذکر لسانی برای مخاطب معمولی اکتفا کرد.

جامعه شناس و پروهشگر حوزه خانواده گفت: در برنامه‌هایی نظیر ترویج عفاف و حجاب یا فرزندآوری، ما اغلب از کنش‌های غیرمستقیم غفلت می‌کنیم، در حالی که در سیره اهل‌بیت (ع) همواره از این روش‌ها برای تربیت مخاطب بهره گرفته شده است.

وی ایجاد «محبوبیت» را کلید اصلی تأثیرگذاری بر مخاطب دانست و افزود: تا زمانی که محبوبیت ما در نزد مخاطب ایجاد نشود، تأثیرگذار نخواهیم بود.

حجت‌الاسلام صابری تولایی ادامه داد: پیش از جنگ، هدف ما ایجاد پیوست اجتماعی بود تا اقشار مختلف در کنار یکدیگر قرار گیرند که امروز پس از شهادت رهبر عزیز، این محبوبیت در سطح جامعه ایجاد شده که فرصتی مغتنم برای کنشگری است.

وی بر لزوم «اقدام پیش‌دستانه» تأکید کرد و افزود: همچنین لازمه اثرگذاری ماندگار در فعالیت‌های فرهنگی، داشتن اقدامات شایان و شبکه‌ای است.

وی ادامه داد: همان‌طور که در ۸۰ روز اخیر، تجمعات و پیوستگی مردم باعث شد نظام انسجام بیشتری پیدا کند، امروز نیز برای عبور از جنگ اقتصادی، نیازمند همان سطح از همراهی و انسجام مردمی هستیم.