رونق زنبورداری در سوادکوه؛ ۲۳۸ تن عسل تولید شد

عباسعلی پورمند در گفت وگو با خبرنگار مهر از ثبت آمار نهایی تولید عسل در سامانه جامع پهنه بندی خبر داد و اظهار کرد: زنبورداران این شهرستان با تلاش شبانه روزی، موفق به تولید ۲۳۸ تن عسل در سال گذشته شده اند.

پورمند با بیان اینکه هم اکنون ۴۸۲ زنبوردار فعال در سوادکوه مشغول به کار هستند، افزود: این زنبورداران با مدیریت ۳۶ هزار و ۶۲۳ کلنی زنبور عسل، میانگین تولید ۶.۵ کیلوگرم عسل به ازای هر کلنی را ثبت کرده اند که نشان دهنده ظرفیت بالای طبیعی و اقلیمی این منطقه است.

سرپرست جهاد کشاورزی سوادکوه با اشاره به افزایش علاقه مندی بهره برداران به صنعت زنبورداری، تصریح کرد: هدف مجموعه جهاد کشاورزی، تقویت تولید پایدار، بهبود کیفیت محصولات زنبور عسل و حمایت از زنبورداران برای افزایش بهره وری و پایداری اقتصادی این بخش است. وی ابراز امیدواری کرد که این صنعت در سال های آینده نقش پر رنگ تری در اقتصاد منطقه ایفا کند.

پورمند در ادامه با اشاره به اقدامات نظارتی این مدیریت، از کشف و توقیف محموله های عظیم مرغ زنده قاچاق خبر داد و گفت: در حاشیه موفقیت های تولیدی، متأسفانه شاهد فعالیت سودجویان در حوزه قاچاق محصولات پروتئینی هستیم که با رصد شبانه روزی، اجازه عبور به آنها داده نمی شود.

وی افزود: طی چهار شب متوالی و در قالب گشت های مشترک با حضور نیروهای پلیس امنیت اقتصادی، پلیس راه، نماینده دامپزشکی و کارشناسان جهاد کشاورزی، موفق به توقیف ۱۱ دستگاه خودرو در منطقه آزادمهر پل سفید شدیم.

سرپرست جهاد کشاورزی سوادکوه با بیان اینکه از این خودروها ۳۷ هزار و ۶۴۶ کیلوگرم مرغ زنده معادل ۱۱ هزار و ۲۱۰ قطعه کشف و ضبط شد، خاطر نشان کرد: سودجویان قصد انتقال این محموله های غیر مجاز را به استان تهران داشتند که با هوشیاری نیروهای گشت، این نقشه خنثی شد.

پورمند تأکید کرد: تمامی محموله های توقیفی بلافاصله به نزدیک ترین کشتارگاه مجاز منتقل و فرآیند کشتار آنها تحت نظارت کامل انجام شد. وی در پایان هشدار داد: هرگونه نقل و انتقال و عرضه مرغ زنده بدون مجوزهای لازم، غیر قانونی است و جهاد کشاورزی سوادکوه با همکاری دستگاه های قضایی و انتظامی، با هرگونه اقدام خارج از چارچوب قانون با قاطعیت برخورد خواهد کرد.