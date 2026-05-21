به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد برآبادی صبح پنج‌شنبه در اولین نشست انجمن خیرین میراث فرهنگی خراسان جنوبی، با اشاره به این که تعدادی از خیرین میراث فرهنگی استان سال گذشته، کارهای ارزشمندی را در خصوص مرمت بناهای تاریخی و عام المنفعه انجام داده اند، گفت: گروهی از این افراد در زمینه میراث ناملموس کارهای بسیار بزرگی در زمینه برگزاری آیین ها و رویدادهای محلی انجام داده اند که از همه این اقدامات خداپسندانه تشکر می کنیم.

وی با اشاره به فعالیت خیران در حوزه های مختلف، تصریح کرد: جای انجام کاری نظامند و توسط یک تشکل در حوزه میراث فرهنگی تاکنون خالی بود، لذا با هدف مدیریت هر چه بهتر کارها در این حوزه، انجمن میراث فرهنگی خراسان جنوبی تشکیل شد و ما هم در راستای وظایف خود حمایت های لازم را در این زمینه انجام خواهیم داد.

برآبادی با بیان این که در جنگ رمضان به بیش از ۱۴۰بنای تاریخی و ۴ اثر ثبت جهانی ایران خسارات بسیاری در اثر هجوم دشمن آمریکایی- صهیونی وارد شد، افزود: یکی از این آثار کاخ موزه گلستان بود که بر اساس تفاهم نامه که در این زمینه داشتیم، در سال گذشته کارهای بسیار خوبی در برای انتقال آثار تاریخی و نمایش آنها در استان انجام دادیم.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی اظهار داشت: جلسه امروز اولین گام در راستای تشکیل انجمن خیرین میراث فرهنگی خراسان جنوبی است و جلسه ای دیگر هم با حضور خیران میراث فرهنگی برگزار خواهد شد.

برآبادی تاکید کرد: هر چند در سال های گذشته نتوانسته ایم به طور شایسته ای از خیران این حوزه حمایت کنیم، اما به هر میزانی که خیران در این خصوص هزینه کنند، ما هم به آنها کمک خواهیم کرد و همواره حامی خیران حوزه میراث فرهنگی استان خواهیم بود.