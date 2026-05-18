به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد برآبادی صبح دوشنبه در نشست خبری اظهار کرد: امسال روز جهانی موزه و میراث فرهنگی را در حالی آغاز می کنیم که به واسطه تجاوزات دشمن بیش از ۱۴۰ اثر ملی ایرانی و چهار بنای جهانی کشور آسیب دیده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی بیان کرد: امسال هفته جهانی موزه و میراث فرهنگی را در شرایطی گرامی می داریم که کاخ موزه گلستان به عنوان یکی از نبوغ معماری ایرانی که اشیای گرانبهایی در آن نگهداری می شود به واسطه تجاوز دشمن آسیب دیده است.

برآبادی با تأکید بر اینکه همه این موارد موجب شده که ما ۲۸ اردیبهشت ما روز جهانی موزه و میراث فرهنگی را متفاوت گرامی بداریم، گفت: البته اشیای موزه ها قبل از جنگ برای حفاظت و حراست به مکانی امن منتقل شد.

وی تأکید کرد: با این وجود سعی کرده ایم که به مناسبت این ایام در باغ و عمارت جهانی اکبریه برنامه های متعددی را اجرا کنیم که از آن جمله برچایی نمایشگاه نمایشگاه کودکان با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.

برابادی بیان کرد: در این هفته ما برای نخستین بار انجمن خیرین میراث فرهنگی را در استان برگزار می کنیم و همچنین از گنجینه های زنده بشری در استان اساتید بزرگ استاد محمد مختاریان در زیرکوه و جمشید مودی(طراح فرش) تقدیر و تکریم خواهیم کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی گفت: همچنین از استاد عطار استادکار مرمت آثار تاریخی در بشرویه نیز تجلیل به عمل خواهد آمد.

برآبادی با تأکید بر اینکه در هفته میراث فرهنگی رژه اتومبیل های کلاسیک و کمپرها با حمل پرچم ایران را خواهیم داشت، اظهار کرد: از دیگر اقدامات در این هفته راه اندازی خانه خلاق صنایع دستی و گردشگری با همکاری پارک علم و فناوری خراسان جنوبی است.

وی ادامه داد: دیدار با موزه داران بخش خصوصی و شنیدن مشکلات و دغدغه های آنان از دیگر برنامه‌هایی است که در این هفته خواهیم داشت.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه در سال گذشته نیز برنامه های بسیار متعددی در حوزه میراث فرهنگی داشتیم، گفت: یکی از این برنامه ها این بود که برای اولین بار آثار تمدنی حاشیه بیابان لوت از سه استان خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، و کرمان از موزه ملی به باغ اکبریه منتقل و به نمایش گذاشته شد.

برآبادی بیان کرد: آغاز تشکیل انجمن های میراث فرهنگی به ویژه در دو روستای افین و چنشت را در هفته میراث فرهنگی خواهیم داشت.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی اظهار کرد: همچنین انتقال و نمایش آثار مرتبط با خاوران نامه را در سال ۱۴۰۴ داشتیم.

وی با بیان اینکه یکی از تأکیدات ما راه اندازی موزه سایر دستگاه های دولتی است، یادآور شد: به عنوان مثال دانشگاه بیرجند از چندی قبل ایجاد موزه حوزه علم و فناوری خراسان جنوبی را پیگیری کرده است که مراحل نهایی خود را طی می کند.