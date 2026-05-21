به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا توسلی ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح دهکده گردشگری گلستانکوه خوانسار که با حضور سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری خوانسار اظهار کرد: این شهرستان از گذشته دارای بازارهای تاریخی ارزشمندی بوده که بازار پلگوش و بازار دوراه از مهم‌ترین آن‌ها به شمار می‌روند و قدمت قابل توجهی دارند.

وی با بیان اینکه مردم شهرستان خواستار احیای این بازارهای تاریخی هستند، افزود: انتظار می‌رود با تخصیص اعتبار لازم از سوی وزارت میراث فرهنگی، زمینه مرمت و احیای این بازارها فراهم شود تا ضمن حفظ هویت تاریخی منطقه، این فضاها دوباره به چرخه گردشگری و اقتصاد محلی بازگردند.

فرماندار خوانسار در ادامه به وضعیت برخی خانه‌های تاریخی این شهرستان اشاره کرد و اظهار کرد: ساماندهی و مرمت خانه‌های تاریخی از جمله خانه‌های حبیبی‌ها و سلمانی‌ها از مطالبات مهم حوزه میراث فرهنگی در شهرستان است و نیازمند برنامه‌ریزی و حمایت جدی برای حفاظت و احیای این بناهای ارزشمند هستیم.

توسلی همچنین با اشاره به موضوع طرح بافت تاریخی شهر خوانسار اظهار کرد: درخواست داریم روند تصویب و اجرای طرح بافت تاریخی شهر خوانسار با سرعت بیشتری دنبال شود، زیرا در این زمینه برخی مشکلات وجود دارد که با توجه به شرایط توپوگرافی خاص منطقه و لزوم احیای بافت‌های فرسوده باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: تعیین تکلیف این طرح می‌تواند مسیر حفاظت از بافت تاریخی و همچنین توسعه گردشگری شهری در خوانسار را هموار کند و مانع از تخریب تدریجی هویت تاریخی شهر شود.

فرماندار خوانسار در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت تپه تاریخی روستای رحمت‌آباد اشاره کرد و اظهار کرد: در این روستا یک تپه تاریخی و مجموعه‌ای از خانه‌های قدیمی وجود دارد که متأسفانه در معرض تخریب قرار گرفته‌اند و روند از بین رفتن این آثار نگران‌کننده است.

توسلی با تأکید بر لزوم مداخله فوری برای حفاظت از این محدوده تاریخی اظهار کرد: درخواست تأمین اعتبار و توجه ویژه وزارت میراث فرهنگی برای ساماندهی و حفاظت از تپه تاریخی و بافت قدیمی روستای رحمت‌آباد را داریم تا از نابودی این میراث ارزشمند جلوگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: خوانسار با برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی می‌تواند به یکی از قطب‌های مهم گردشگری در استان اصفهان تبدیل شود و تحقق این هدف نیازمند توجه ویژه به حفاظت از میراث تاریخی و تقویت زیرساخت‌های گردشگری است.