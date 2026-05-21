  1. استانها
  2. اصفهان
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۲۸

بازارهای تاریخی «پلگوش» و «دوراه» باید هرچه سریع‌تر احیا شود

بازارهای تاریخی «پلگوش» و «دوراه» باید هرچه سریع‌تر احیا شود

اصفهان-فرماندار خوانسار اظهار کرد: بازارهای تاریخی «پلگوش» و «دوراه» با قدمت ارزشمند از مطالبات مردم برای احیا هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا توسلی ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح دهکده گردشگری گلستانکوه خوانسار که با حضور سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری خوانسار اظهار کرد: این شهرستان از گذشته دارای بازارهای تاریخی ارزشمندی بوده که بازار پلگوش و بازار دوراه از مهم‌ترین آن‌ها به شمار می‌روند و قدمت قابل توجهی دارند.

وی با بیان اینکه مردم شهرستان خواستار احیای این بازارهای تاریخی هستند، افزود: انتظار می‌رود با تخصیص اعتبار لازم از سوی وزارت میراث فرهنگی، زمینه مرمت و احیای این بازارها فراهم شود تا ضمن حفظ هویت تاریخی منطقه، این فضاها دوباره به چرخه گردشگری و اقتصاد محلی بازگردند.

فرماندار خوانسار در ادامه به وضعیت برخی خانه‌های تاریخی این شهرستان اشاره کرد و اظهار کرد: ساماندهی و مرمت خانه‌های تاریخی از جمله خانه‌های حبیبی‌ها و سلمانی‌ها از مطالبات مهم حوزه میراث فرهنگی در شهرستان است و نیازمند برنامه‌ریزی و حمایت جدی برای حفاظت و احیای این بناهای ارزشمند هستیم.

توسلی همچنین با اشاره به موضوع طرح بافت تاریخی شهر خوانسار اظهار کرد: درخواست داریم روند تصویب و اجرای طرح بافت تاریخی شهر خوانسار با سرعت بیشتری دنبال شود، زیرا در این زمینه برخی مشکلات وجود دارد که با توجه به شرایط توپوگرافی خاص منطقه و لزوم احیای بافت‌های فرسوده باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: تعیین تکلیف این طرح می‌تواند مسیر حفاظت از بافت تاریخی و همچنین توسعه گردشگری شهری در خوانسار را هموار کند و مانع از تخریب تدریجی هویت تاریخی شهر شود.

فرماندار خوانسار در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت تپه تاریخی روستای رحمت‌آباد اشاره کرد و اظهار کرد: در این روستا یک تپه تاریخی و مجموعه‌ای از خانه‌های قدیمی وجود دارد که متأسفانه در معرض تخریب قرار گرفته‌اند و روند از بین رفتن این آثار نگران‌کننده است.

توسلی با تأکید بر لزوم مداخله فوری برای حفاظت از این محدوده تاریخی اظهار کرد: درخواست تأمین اعتبار و توجه ویژه وزارت میراث فرهنگی برای ساماندهی و حفاظت از تپه تاریخی و بافت قدیمی روستای رحمت‌آباد را داریم تا از نابودی این میراث ارزشمند جلوگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: خوانسار با برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی می‌تواند به یکی از قطب‌های مهم گردشگری در استان اصفهان تبدیل شود و تحقق این هدف نیازمند توجه ویژه به حفاظت از میراث تاریخی و تقویت زیرساخت‌های گردشگری است.

کد مطلب 6836807

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها