پارک علم و فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی کاشان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پارک علم و فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی کاشان صبح پنجشنبه طی مراسمی با حضور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جمعی از مسئولان دانشگاه و منطقه رسماً آغاز به کار کرد.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کاشان در حاشیه این مراسم اظهار کرد: این پارک در زمینی به مساحت ۸ هزار متر مربع و با زیربنای ۳ هزار متر مربع، با هدف ایجاد زیرساختی مناسب برای تجاری‌سازی ایده‌های علمی و حمایت از نخبگان منطقه راه‌اندازی شده است.

شاهین آخوندزاده با اشاره به میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده افزود: برای احداث و تجهیز این مجموعه بیش از ۵۳ میلیارد ریال از محل اعتبارات معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و بودجه‌های پژوهشی دانشگاه هزینه شده است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت نیز در این مراسم با تأکید بر ضرورت تقویت پیوند میان دانشگاه و صنعت گفت: پارک علم و فناوری سلامت کاشان محلی برای استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان خواهد بود و نقش مهمی در تبدیل ایده‌های نوآورانه پژوهشگران به محصولات فناورانه و کاربردی در حوزه سلامت ایفا می‌کند.

وی افزود: با فراهم‌شدن زیرساخت‌های تخصصی در این پارک، زمینه فعالیت شرکت‌های فناور در حوزه‌های پزشکی، داروسازی و علوم سلامت تقویت شده و چرخه تبدیل علم به ثروت در دانشگاه علوم پزشکی کاشان تکمیل می‌شود.