۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۳۴

اعلام جزئیات کارگاه‌های موسیقی درمانی خواننده پاپ؛ اخشابی به روستا رفت

یکی از خوانندگان موسیقی پاپ در تشریح تازه ترین فعالیت هایش از برگزاری دومین کارگاه «هنردرمانی» خود با محورهای مختلف اجتماعی و رفتارهای فردی خبر داد.

مجید اخشابی خواننده موسیقی پاپ در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح تازه ترین فعالیت های خود بیان کرد: طی ماه‌های گذشته در حوزه‌های «هنردرمانی» و «موسیقی درمانی» پژوهش‌های اجرایی را آغاز کردم و پس از آن نیز در بهمن سال ۱۴۰۴ در شهر کویری «بادرود» کارگاه ۲ روزه‌ای را برگزار کردم که خوشبختانه با استقبال خوبی از سوی مخاطبان مواجه شد. در همین چارچوب دومین کارگاه «هنردرمانی» در قالب تور آموزشی - تفریحی با محوریت بهره‌گیری از ظرفیت‌های «موسیقی‌درمانی» و «هنردرمانی» برای ارتقای مهارت‌های فردی در روستان آدران برگزار شد که برایم دربرگیرنده تجربه جالب توجهی بود.

این دانشیار دانشگاه و پژوهشگر حوزه موسیقی‌درمانی در تشریح برنامه های جدیدش توضیح داد: در این برنامه شرکت‌کنندگان در قالب یک دوره آموزشی ۱۲ ساعته با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موسیقی و هنر، با راهکارهای عملی برای مقابله با اهمال‌کاری و تقویت رفتارهای جرأت‌مندانه آشنا شدند. طراحی محتوای آموزشی این دوره با تکیه بر اصول «هنردرمانی» و «موسیقی‌درمانی» انجام شده و هدف آن کمک به شرکت‌کنندگان برای ایجاد نظم در پیگیری اهداف فردی و حرفه‌ای و کاهش الگوهای رفتاری مرتبط با اهمال‌کاری و کمال‌گرایی بوده است.

وی در پایان بیان کرد: در حاشیه این برنامه بنده با اشاره به اهمیت نقش محیط‌های طبیعی در فرآیند یادگیری و درمان‌های هنری، بهره‌مندی از طبیعت بهاری منطقه ای را که در آن کارگاه برگزار کردیم از اهداف مکمل این برنامه توصیف کرده و برگزاری جلسات آموزشی در فضای لذتبخش طبیعی را عاملی مؤثر در افزایش کیفیت یادگیری و تحقق بهتر اهداف آموزشی دانستم.

کد مطلب 6836846
علیرضا سعیدی

