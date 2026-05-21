مجید اخشابی خواننده موسیقی پاپ در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح تازه ترین فعالیت های خود بیان کرد: طی ماه‌های گذشته در حوزه‌های «هنردرمانی» و «موسیقی درمانی» پژوهش‌های اجرایی را آغاز کردم و پس از آن نیز در بهمن سال ۱۴۰۴ در شهر کویری «بادرود» کارگاه ۲ روزه‌ای را برگزار کردم که خوشبختانه با استقبال خوبی از سوی مخاطبان مواجه شد. در همین چارچوب دومین کارگاه «هنردرمانی» در قالب تور آموزشی - تفریحی با محوریت بهره‌گیری از ظرفیت‌های «موسیقی‌درمانی» و «هنردرمانی» برای ارتقای مهارت‌های فردی در روستان آدران برگزار شد که برایم دربرگیرنده تجربه جالب توجهی بود.

این دانشیار دانشگاه و پژوهشگر حوزه موسیقی‌درمانی در تشریح برنامه های جدیدش توضیح داد: در این برنامه شرکت‌کنندگان در قالب یک دوره آموزشی ۱۲ ساعته با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موسیقی و هنر، با راهکارهای عملی برای مقابله با اهمال‌کاری و تقویت رفتارهای جرأت‌مندانه آشنا شدند. طراحی محتوای آموزشی این دوره با تکیه بر اصول «هنردرمانی» و «موسیقی‌درمانی» انجام شده و هدف آن کمک به شرکت‌کنندگان برای ایجاد نظم در پیگیری اهداف فردی و حرفه‌ای و کاهش الگوهای رفتاری مرتبط با اهمال‌کاری و کمال‌گرایی بوده است.

وی در پایان بیان کرد: در حاشیه این برنامه بنده با اشاره به اهمیت نقش محیط‌های طبیعی در فرآیند یادگیری و درمان‌های هنری، بهره‌مندی از طبیعت بهاری منطقه ای را که در آن کارگاه برگزار کردیم از اهداف مکمل این برنامه توصیف کرده و برگزاری جلسات آموزشی در فضای لذتبخش طبیعی را عاملی مؤثر در افزایش کیفیت یادگیری و تحقق بهتر اهداف آموزشی دانستم.