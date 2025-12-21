مجید اخشابی مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام نور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید اخشابی طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه پیام نور به عنوان مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام نور منصوب شد.

وی و در مراسمی با حضور مدیران و معاونان ادارات کل حوزه معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی و مدیرکل روابط عمومی معارفه شد.

دکتر زارع معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور در بخشی از سخنان خود با اشاره به اهمیت فعالیت‌های اداره کل فرهنگی و اجتماعی به عنوان یکی از مهم‌ترین ادارات دانشگاه، خاطرنشان کرد: انتصاب مدیران بر اساس مصلحت دانشگاه و با رعایت شاخص‌های تعیین‌شده و با هدف ارتقا جایگاه دانشگاه و استفاده از ایده‌ها و تجربیات جدید انجام می‌شود.

دکتر زارع با اشاره به سابقه طولانی هنری و فعالیت‌های علمی اخشابی به عنوان شخصیتی عالم، هنرمند و خوش برخورد با دغدغه‌های دینی و فرهنگی، ابراز امیدواری کرد، حضور وی سبب نشاط و پویایی بیشتر امور فرهنگی دانشگاه شود.

وی با تقدیر از خدمات مریدی، مدیرکل پیشین فرهنگی و اجتماعی، بر ضرورت انجام کار فرهنگی متنوع و متناسب با ذائقه نسل جوان و بهره‌مندی از ظرفیت‌های هنر و رسانه در دنیای امروز تأکید کرد.

در ادامه اخشابی ضمن قدردانی از اعتماد رئیس دانشگاه و معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی، فرهنگ را عرصه‌ای حساس و اثرگذار خواند که نیازمند کارهای زیربنایی است.

وی افزود: تمام تحولات بنیادین از فرهنگ سرچشمه می‌گیرد و هنر به عنوان شاخصه ای اصلی، به این مقوله کمک می‌کند.

سرپرست جدید اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام‌نور با بیان اینکه با توکل بر خدا و استفاده از سرمایه‌های انسانی و تجربیات همکاران، تمام توان خود را به کار خواهد گرفت، افزود: امیدوارم قدم‌هایی برداریم که برای دانشگاه، دانشجویان و جامعه ماندگار باشد و در نهایت بتوانیم پرچم این مسئولیت را با سلامت و موفقیت به دیگری بسپاریم.