مخبر: تولیدکنندگان در سنگر امنیت غذایی مردم، دشمن را شکست دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در جلسه با فعالان و تصمیم سازان عرصه امنیت غذایی با بیان اینکه امید دشمن بعد از شکست خود در میدان جنگ نظامی، در حوزه فشارهای اقتصادی است، گفت: همانطور که آمریکا و رژیم صهیونی در میدان نظامی به ناکامی رسیدند، تولیدکنندگان نیز می توانند امروز با همکاری و همیاری با دولت و افزایش تولید و عرضه محصولات پروتئینی، دامی و توسعه امنیت غذایی، حتما طعم شکست دیگری را به دشمن بچشانند.

محمد مخبر در این جلسه‌ که با حضور بخش خصوصی و فعالان حوزه تأمین، توزیع و بهبود کیفیت امنیت غذایی و نیز معاونان وزارت جهاد کشاورزی، نمایندگان بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، با اشاره به برخی فشارهای اقتصادی پس از شکست دشمن در میدان جنگ، تاکید کرد: دشمن به ناکامی نظامی رسیده؛ اکنون تولیدکنندگان باید با همت خود او را در عرصه اقتصادی نیز به استیصال برسانند.

وی با بیان اینکه مصیبت ها و داغ های زیادی برای ملت ایران رقم خورده است، افزود: شهادت رهبر معظم انقلاب، دومین سالگرد شهادت آیت‌الله رئیسی، شهادت جمعی از فرماندهان و مردم در جنگ اخیر و همچنین جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی در میناب و دیگر نقاط مسکونی و شهری ما، قلب همه را به درد آورده است. امیدوارم خداوند به ایرانیان صبور کمک کند تا این تقاص گرفته شود و شما تولید کنندگان نیز می توانید با همت جهادی در عرصه تامین نیازهای اساسی مردم، در این انتقام شریک باشید و نقشه شوم دشمنان را ناکام بگذارید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هدف از برگزاری این نشست را آشنایی پیشین با فعالان حوزه غذا در دولت سیزدهم و نیز مراجعات مردمی درباره برخی گرانی عنوان کرد و گفت: جنگ اثرات اقتصادی سختی دارد؛ حتی یک مصاحبه می‌تواند شاخص‌ها را جابه‌جا کند. فشار کنونی بر مردم را باید در نظر داشت اما امکان رفع مشکلات طبعا وجود دارد و به همین دلیل مقام معظم رهبری در پیام آخر خود بر رسیدگی و توجه به معیشت مردم تأکید کردند که نیازمند تلاش مضاعف است و خوب می دانیم ظرفیت های کشور از مشکلاتش به مراتب بیشتر بوده و خواهد بود.

مشاور و دستیار رهبری با تأکید بر عزم و تلاش بی‌وقفه رئیس‌جمهور محترم، دولت و وزرا برای عبور از چالش‌ها، گفت: بانک مرکزی با مدیریت فعال، فرآیند تأمین ارز را با وجود محدودیت‌ها پیش می‌برد؛ وزارتخانه‌های جهاد و صمت با وجود پیچیدگی‌های فراوان، وظایف خود را با قدرت دنبال می‌کنند و سازمان برنامه و بودجه نیز با تدابیر ویژه، تأمین منابع را در دستور کار دارد.

مخبر در بخش دیگری از سخنان خود بر استفاده از نخبگان برای حل چالش‌ها تأکید کرد و گفت: جوانان نخبه می‌توانند کارهای نشدنی را انجام دهند. یکی از چالش‌های اصلی، فرآیند رسیدن کالا از کارخانه به دست مشتری با قیمت و کیفیت مناسب است و گروه های بسیاری در این کشور وجود دارند که می توانند به شما تولیدکنندگان بزرگ کمک کنند.

وی افزود: مسائلی مانند حقوق گمرکی، عوارض، چالش‌های مرغداری، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و وصول مطالبات باید حل شود و سرمایه در گردش نیز مشکل اولویت داری است.

مشاور و دستیار رهبری تأکید کرد: همه باید به دولت کمک کنیم تا با اقدامات لازم، گشایش‌های بزرگی انجام پذیرد. دشمن آمریکایی-صهیونیستی امیدش به فشار اقتصادی و تمام شدن تاب‌آوری مردم است و خوب می دانیم این بخش جنگ برعهده شما تولیدکنندگان در سنگر امنیت غذایی است و ان شاالله با پیروزی در این میدان، خون شهدا به ثمر می‌نشیند و گشایش جدی حاصل می‌شود.

گفتنی است در این جلسه دو ساعته ، فعالان حوزه امنیت غذایی دغدغه‌های خود در زنجیره تولید و تأمین دام، طیور و تخم مرغ را مطرح کردند و نمایندگان بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی ضمن ارائه گزارش راهکارهای همکاری و رفع مشکلات تولیدکنندگان را بررسی کردند.