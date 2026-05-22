مخبر: تنگه هرمز جزو سرزمین ماست و آمریکا از جای دیگری آمده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: بعضی وقتها بعضیها میگویند ایران جزو کشورهایی بوده که هیچ وقت شکست نخورده. اتفاقاً تا قبل از جمهوری اسلامی، هر وقت ایران با هر جا درگیر شده، شکست خورده است. در جریان با روسها ما هم بخش زیادی از کشور را از دست دادیم، هم غرامت دادیم و هم وضعیت قرارداد ترکمانچای که لکه ننگی است بر دوران قاجار. یا جنگ جهانی اول که ایران در آن اعلام بیطرفی کرد. به رغم این که ایران اعلام بیطرفی کرد، کشور اشغال شد. بین ۸ تا ۱۰ میلیون ایرانی از گرسنگی و بیماری از بین رفتند و مسائل بعد از آن. یا در جریان جنگ جهانی دوم؛ ارتشی که رضا شاه درست کرده بود که افتخار هم میکرد؛ در جریان متفقین و اشغال کشور، ظرف چند ساعت، تمام پادگانهای ما تخلیه و همه لشکرهای ما پاشیده شد. به شکلی که سربازان در خیابان میرفتند و تفنگهای خود را میفروختند که هزینه سفر به شهرشان را پیدا کنند. حالا چه شد که از این کشوری که این سابقه تاریخی را داشت، نظامی سامان گرفت که امروز با مقتدرترین ابرقدرت دنیا درگیر شده و آن را به استیصال کشیده است. این موضوعی است که باید در حکمرانی امام و استمرار آن که بیشتر اتفاقات هم در زمان حضرت آقا بوده، باید تحلیل شود.
وی افزود: در ۳۷ سال یا به معنای دیگر ۴۷ سال، امام و رهبری این کشور را در همه مؤلفههای حکمرانی به نقطهای رساندند که تابآوری آن به شکلی شد که هیچ قدرتی نمیتوانست در مقابل جمهوری اسلامی ایران موفقیتی پیدا کند. امروز شما میبینید حادثههای مختلفی اتفاق افتاده؛ بمباران شده، جاهای مختلف ما زده شده، فرماندهان بزرگی شهید شدهاند، اما هیچ خللی در اداره کشور بهوجود نیامده. حالا گرانی و... سر جای خود بحث دیگری است. به نظرم نباید همه این اتفاقات و ضعفها را به حساب داخل بگذاریم. بخش زیادی متأثر از همین کارهایی است که این ابرقدرتها در مقابل ما انجام میدهند. الان این کشور به این نقطه رسیده که همه دنیا افتادند دنبال این که این مسأله حل و تمام شود. علت آن تدبیر رهبری است. ایشان در آخرین سخنرانیهایشان گفتند اگر ما امروز دوباره درگیر شویم، جنگ منطقهای خواهد شد. حالا بعد از این که ادامه پیدا کرد، جنگ جهانی شد. یعنی دیگر اینطور نیست که فقط این چند کشور دور و اطراف ما متأثر از این جنگ شوند. امروز در بحث غذا، انرژی و بحثهای مختلف؛ همه کشورهای دنیا گرفتار و متأثر شدهاند.
مخبر ادامه داد: جایی به نام تنگه هرمز داریم، سالها همه خدمتها را به دنیا میدادیم، اینها ما را تحریم و امکانات را از ما دریغ میکردند. با همه این امکانات و مسائلی که داشتیم، از این موقعیت استفاده نمیکردیم. وقتی جایی دست شما است که با یک تصمیم دو تا سه ساعته میتوانید کل جوامع دنیا را متأثر کنید. بسیار مطلب مهمی است. یعنی این نعمت خدادادی جغرافیای سیاسی کشور، بزرگترین امکان قدرت را برای شما ایجاد کرده است. این حکمرانی استفاده نمیشد، بعد حضرت آقا این را وسط آورد و به این صورت درآورد. از کشوری که آن وضعیت را داشت، کشوری را ساماندهی کرد که تابآوری آن به شکلی شد که همه دشمنان قبول کردند این ابرقدرتی است که نمیشود به راحتی با آن درگیر شد و آن را از پا انداخت.
مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب در بخش دیگری از سخنانش گفت: نقش مردم در تابآوری را باید منحصر بهفرد بدانیم. یعنی امام پیش از سال ۴۲ هم بود. از ۴۲ تا ۵۷ هم بود،اما هیچ کاری نتوانست کند. یعنی تا زمانی که مردم را نتوانست به صحنه بیاورد و مردم را محور عملیات قرار دهد، هیچ اتفاقی نتوانست بیفتد. میگفت مردم باید مواضع خودشان را اعلام کنند و با این مواضعی که اعلام میکنند، دشمن را از پا در بیاورند. در جنگ هم همین کار را کرد. اول جنگ، سپاه که شکل نگرفتهبود، ارتش تقریباً پاشیده شده بود، به علت این که سران آن برکنار شده بودند یا مسائل دیگری که برای آنها پیش آمده بود، بعد قدرتی که کل ابرقدرتها پشت سر آن بودند، همه امکانات و تجهیزات نظامی هم در اختیار آن بود، این با ما درگیر شد. باز در جریان جنگ تحمیلی، این مردم بودند که ریختند در جبههها و دشمن را به نقطهای رساندند صدام گفته بود، واقعاً حماسه و جریان و نهضتی برای دفاع از کشور ایجاد شد.
مخبر تصریح کرد: یکی از هنرهای امام و رهبری؛ این بود که دفاع را ملی کردند. دفاع به یک دسته و جریان خاص و به یک ارتش خاص منحصر نمیشد. اساساً دفاع را در کشور، ملی کردند. همچنان که الآن هم همین نکته بهوقوع است. مردم، نقش کلیدی دارند. اگر مردم این روزها و شبها در خیابان نبودند، ما این موفقیتها را حتماً نداشتیم. حضور مردم، پیامی به دشمن داد که هر تلاشی برای اینکه این کشور را از پا دربیاورد، ابتر دانست و خودش به این جمعبندی رسید. در جنگ ۱۲ روزه آمریکا این را احساس کرد. آمریکا تقاضای آتشبس کرد. ایران که تقاضا نکرد. همه دشمنان با هم جمع شدند، آن حملهها را انجام دادند. در انتها آنها بودند که گفتند ما آتشبس را اعمال کنیم. الآن هم همینطور؛ در جنگ ۴۰ روزه نیز همان شد.
وی در بخشی از اظهارات خود با اشاره به اخباری مبنی بر تبادل پیامها بین ایران و آمریکا گفت: اولا خونخواه امام و شهیدمان را مردم میدانم و این مردم تا خون بهاء را نگیرند ول نمیکنند. خوشبختانه نکته بسیار مهم و مثبتی که وجود دارد این هم جهتی تصمیم گیران، سیاست مداران و مردم هستند. این بحثهایی که میشود بعضی وقتها آن یک اصل فرماندهی دست رهبر معظم انقلاب اسلامی است. وقتی هم راجع به ایشان باید صحبت کنم، انصافا مقام معظم رهبری ویژگیهایی منحصر به فردی دارد. به شدت تسلطش برمسائل حکمرانی، برجسته است. سرنحوه حکمرانی و آینده پژوهی نظر دارد. روی بحثهای فناوری واقعا مسلط است. اعتقاد هم دارد که مسائل کشور با اینها باید حل شود. چارچوبی که حضرت آقا با دشمنان مان و مسائل دیپلماسی کشور وجود داشته، کاملا مصر و مصمم است. در این قصه خوشبختانه دولت و خصوصا شخص رئیس جمهور فوق العاده خودشان را مقید میداند که در چارچوب تدابیر حضرت آقا حرکت کند و این مطلب مهمی است. ما نباید یک دفعه مشکلاتی که داریم که آن هم عمدتا مربوط به دشمنان ماست، اینها را داخلی کنیم. بله یک سری ضعفها وجد دارد. ضعف مدیریت و ... اینها ممکن است. همیشه بوده و الان هم است، اما اصل قصه اینها نیست.
مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب ادامه داد: مردم به مسئولین مان اعتماد کنند، تا زمانی که موضوعی اتفاق بیافتد که خلاف اینها باشد که اولین فریادی که زده خواهد شد از آقا زده خواهد شد. خون بهای این شهدای مان و خصوصا آقا و قضیه میناب اینها چیزی نیست که با این مسائلی مطرح است جبران شود، اما این حداقلهایی که وجود دارد اینها قابل گذشت نیست. یعنی بحث این که جنگ پایان بیابد و منطقهای تمام شود. غرامت، مدیریت بر تنگه، رفع تحریم ها، اینها چیزهایی نیست که مردم تحمل کنند به نتیجه نرسد. نه خود مسئولین تحمل میکنند و نه آقا. هم اولین پیامی که دادند، این ۵-۶ مطلب را صراحتا فرمودند. علت این که این حرف را میزنم این است که این انسجامی که بین مردم و مجریان و حضرت آقا وجود دارد و همان چیزی که گفتم یک مثلثی داشتیم که آن مثلث سبب اصلی وقوع انقلاب شد. اداره جنگ، اداره کشور تا الان شد، آن هم رابطه و فعال بودن امام و امت براساس دین مردم است. الان هم آن سرجای خودش است و آن کس که حرف اول و آخر را میزند، این است. باید همچنان انسجام ملی، حضور مردم در صحنه فوق العاده مهم است. ان شاءالله خدا خیر و برکتش را بر این مردم به صورت وسیع فرود بیاورد. خیلی مردم زحمت میکشند. من تاریخ را میدانم. حکومتها را اطلاع دارم که چه وضعیتی داشتند. اصلا همچین چیزی سابقه نداشته که ۸۰ و خوردهای شب، مردم، زن و بچه و کودک چند روزه، پیرمرد هشتاد و نودساله شبی، شش هفت ساعت در خیابانها باشند و سر سوزنی این شور دفاع از نظام و رهبری و کشور سر سوزنی کاهش پیدا نکند. مرتب هم افزایش پیدا کند.
مخبر افزود: ما به حول و قوه الهی تا امروز قطعی پیروز جنگ هستیم. اصلا تردید نکن، در نهایت هم پیروز جنگ خواهیم بود. منتها ابزار پیروزی مان را نباید تضعیف کنیم. ابزار پیروزی حضور مردم در صحنه است و انسجام ملی که آقا هم این قدر فشار میآورد و تاکید میکند، این را نباید از دست بدهیم و این عامل اصلی قدرت مان است و این را باید رعایت کنیم.
وی در ادامه گفت: ما با آمریکاییها وقتی میتوانیم مسائل مان حل کنیم که او مطمئن شود ما به حدی از قدرت رسیدهایم که کاری نمیتواند بکند. ما با آمریکاییها تضاد ماهوی داریم. حتی اگر بگویم تناقض ماهوی داریم هم خیلی بحث سختی نیست. این وقتی میتواند به نتیجهای برسد که ما به لحاظ قدرت به جایی برسیم که او مطمان شود نمیتواند در مقابل ایران قد علم کند. ما اگر به این نقطه برسیم که الحمدالله داریم میرسیم، مسئله ما با آمریکا این جوری حل میشود که آن قدر قوی بشویم و این قدر استحکام پیدا کنیم که او سرجای خودش بنشیند.
مخبر اضافه کرد: تنگه هرمز جزو سرزمین ماست. او از جای دیگری آمده جایی را گرفته. وضعیتی که الان ما در تنگه داریم و در اختیار ماست، وضعیت ژئوپلیتیکی و نظامی ماست. الان ببینید همین کشورهای اروپایی چپ و راست پیغام میدهند که مسائل شان را در رابطه با تنگه حل کنند. تنگه باعث شده که این اتفاق بیفتد و این گره مدیریت بر تنگه باطل السحر همه مسائلی است که اینها دارند.
