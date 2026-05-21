به گزارش خبرنگار مهر، حسین نگهدار ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام آمار عملکرد سکوهای جمعآوری شیر خام در استان گفت: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۳۰ سکوی فعال در ۱۰ شهرستان مازندران موفق به جمعآوری ۴۴ هزار و ۲۷۱ تن شیر خام از دامداران شدهاند که این میزان به واحدهای فرآوری و صنایع لبنی استان ارسال شده است.
وی با اشاره به نقش کلیدی تولید شیر خام در توسعه دامپروری استان افزود: این دستاورد حاصل زحمات مستمر دامداران، ارتقای شرایط نگهداری دام و نظارتهای میدانی کارشناسان جهاد کشاورزی در تمام مراحل از تولید تا تحویل محصول است.
نگهدار در ادامه به اقدامات حمایتی این سازمان اشاره کرد و گفت: تأمین بهموقع نهادههای دامی، ارائه خدمات دامپزشکی، واکسیناسیون دورهای، بهبود جایگاه دام و برگزاری دورههای آموزشی فنی برای بهرهبرداران از جمله برنامههایی بوده که به پایداری تولید کمک کرده است.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران تأکید کرد: این اقدامات در شهرستان قائمشهر منجر به کاهش تلفات دامی و افزایش بهرهوری واحدهای دامداری شده و الگویی برای سایر مناطق استان است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت کنترل کیفیت شیر خام تصریح کرد: در طول سال ۱۴۰۴، آزمایشهای دورهای شامل سنجش چربی، بار میکروبی، سلامت و ماندگاری شیر در تمام سکوهای جمعآوری انجام شده که نتایج آن نشاندهنده وضعیت مطلوب کیفیت شیر در استان است.
نگهدار با تأکید بر اولویت بودن کنترل زنجیره سرد از زمان دوشش تا تحویل به کارخانههای لبنی گفت: هرگونه تخلف یا عدم رعایت استانداردهای بهداشتی بدون اغماض پیگیری و با متخلفان برخورد جدی خواهد شد.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در پایان به چشمانداز سال آینده اشاره کرد و گفت: هدف ما افزایش کمی تولید، کاهش هزینههای دامداران و کمک به ثبات بازار لبنیات است. با اجرای طرحهای بهبود تغذیه دام، نوسازی تجهیزات و حمایتهای بیمهای، پیشبینی میشود سال آینده شاهد رشد چشمگیری در تولید شیر خام استان باشیم.
