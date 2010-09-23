دامداران تولید کننده شیر خام لرستان با بحران مواجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، برزو رضائیان ظهر پنجشنبه در جلسه مدیران صنایع لبنی و کارخانجات شیر استان در سخنانی اظهار داشت: هدف از برگزاری این جلسه تهیه دستورالعمل واحدی برای افزایش کیفیت شیر خام و کاهش بار میکروبی شیر لرستان است.

وی با تاکید بر اینکه وضع کیفیت شیر در واحدهای گاوداری صنعتی سطح استان در حال حاضر مطلوب است، ادامه داد: با این وجود افزایش کیفیت و کاهش بار میکروبی شیر در گاوداریهای روستایی استان نیازمند توجه جدی است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان همچنین از افزایش میزان تولید شیر در این استان به 350 هزار تن خبر داد و ابراز امیدواری کرد که کیفیت تولید شیر در این استان نیز ارتقا یابد.

رضائیان همچنین با تاکید بر ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم برای عرضه شیر سالم در استان، ادامه داد: تولید کنندگان شیر باید برای جمع آوری شیر خام در سطح استان از تانکرهای دو جداره و استیل استفاده کنند.

وی همچنین از دامداران لرستانی خواست ضمن بازسازی اماکن دامی خود نسبت به خنک نگه داشتن شیر جمع آوری شده و استفاده از ظروف شیردوشی ضدعفونی شده اقدام کنند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه قیمت شیر در حال حاضر کمتر از قیمت تمام شده آن است، بیان داشت: این روند موجب شده است که دامداران تولید کننده شیر خام این استان با بحران مواجه باشند.