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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۵

۱۲۲ تن شیر خام از دامداری‌های قائم‌شهر راهی صنایع لبنی شد

۱۲۲ تن شیر خام از دامداری‌های قائم‌شهر راهی صنایع لبنی شد

قائم‌شهر- مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر از تولید ۱۲۲ تن شیر خام در واحدهای دامداری این شهرستان طی خردادماه امسال خبر داد و گفت: این میزان تولید برای فرآوری به کارخانه های لبنی ارسال شد.

معصومه صفری اوریمی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند تولید شیر خام در واحدهای دامداری قائم‌شهر اظهار کرد: در خردادماه سال جاری، دامداری‌های این شهرستان در مجموع ۱۲۲ تن شیر خام تولید کردند که پس از جمع‌آوری در مراکز مربوطه و انجام آزمایش‌های لازم، به واحدهای فرآوری لبنی انتقال یافت.

وی با بیان اینکه دامپروری یکی از ظرفیت‌های مهم بخش کشاورزی قائم‌شهر است، افزود: استمرار تولید در این بخش ضمن تأمین بخشی از مواد اولیه صنایع لبنی، به حفظ اشتغال و رونق اقتصادی واحدهای تولیدی کمک می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر با اشاره به فعالیت سه مرکز جمع‌آوری شیر خام در شهرستان گفت: این مراکز با نظارت بر کیفیت و رعایت استانداردهای بهداشتی، نقش مؤثری در حفظ سلامت و کیفیت شیر تولیدی و انتقال سریع آن به صنایع لبنی دارند.

صفری اوریمی افزایش بهره‌وری در دامداری‌ها را نیازمند اجرای برنامه‌های فنی و مدیریتی دانست و تصریح کرد: تغذیه اصولی دام، اصلاح نژاد، کنترل بیماری‌ها، رعایت اصول بهداشتی و استفاده از تجهیزات نوین شیردوشی از مهم‌ترین عوامل ارتقای کیفیت و افزایش تولید شیر خام است.

وی ادامه داد: کارشناسان جهاد کشاورزی با حضور مستمر در واحدهای دامداری، خدمات آموزشی، مشاوره‌های تخصصی و نظارت فنی را به بهره‌برداران ارائه می‌کنند تا زمینه بهبود عملکرد و کاهش هزینه‌های تولید فراهم شود.

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های دامپروری، حمایت از تولیدکنندگان و ارتقای کیفیت محصولات دامی از برنامه‌های این مدیریت برای تقویت تولید و افزایش بهره‌وری در این بخش به شمار می‌رود.

کد مطلب 6884845

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