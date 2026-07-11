معصومه صفری اوریمی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند تولید شیر خام در واحدهای دامداری قائمشهر اظهار کرد: در خردادماه سال جاری، دامداریهای این شهرستان در مجموع ۱۲۲ تن شیر خام تولید کردند که پس از جمعآوری در مراکز مربوطه و انجام آزمایشهای لازم، به واحدهای فرآوری لبنی انتقال یافت.
وی با بیان اینکه دامپروری یکی از ظرفیتهای مهم بخش کشاورزی قائمشهر است، افزود: استمرار تولید در این بخش ضمن تأمین بخشی از مواد اولیه صنایع لبنی، به حفظ اشتغال و رونق اقتصادی واحدهای تولیدی کمک میکند.
مدیر جهاد کشاورزی قائمشهر با اشاره به فعالیت سه مرکز جمعآوری شیر خام در شهرستان گفت: این مراکز با نظارت بر کیفیت و رعایت استانداردهای بهداشتی، نقش مؤثری در حفظ سلامت و کیفیت شیر تولیدی و انتقال سریع آن به صنایع لبنی دارند.
صفری اوریمی افزایش بهرهوری در دامداریها را نیازمند اجرای برنامههای فنی و مدیریتی دانست و تصریح کرد: تغذیه اصولی دام، اصلاح نژاد، کنترل بیماریها، رعایت اصول بهداشتی و استفاده از تجهیزات نوین شیردوشی از مهمترین عوامل ارتقای کیفیت و افزایش تولید شیر خام است.
وی ادامه داد: کارشناسان جهاد کشاورزی با حضور مستمر در واحدهای دامداری، خدمات آموزشی، مشاورههای تخصصی و نظارت فنی را به بهرهبرداران ارائه میکنند تا زمینه بهبود عملکرد و کاهش هزینههای تولید فراهم شود.
مدیر جهاد کشاورزی قائمشهر خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختهای دامپروری، حمایت از تولیدکنندگان و ارتقای کیفیت محصولات دامی از برنامههای این مدیریت برای تقویت تولید و افزایش بهرهوری در این بخش به شمار میرود.
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