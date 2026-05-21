حجتالاسلام مرتضی همتیفر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در گذشته ازدواجها بیشتر به صورت سنتی و از طریق واسطهها و معرفیها در مساجد و محلات صورت میگرفت.
سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: این شیوههای سنتی نقش مؤثری در ایجاد ارتباطات سالم و شکلگیری خانوادهها داشت و فضای معنوی مساجد به اعتماد و آرامش در ازدواجها کمک میکرد.
وی با اشاره به تغییر سبک زندگی و گسترش فضای ارتباطی مجازی افزود: متأسفانه با رشد شبکههای اجتماعی و اینترنت، ارتباطات چهرهبهچهره و فیزیکی مردم کمتر شده و خانوادهها دیگر آن تعامل نزدیک گذشته را ندارند. از همین رو لازم و ضروری است که واسطهگری ازدواج با روشهای جدید و متناسب با تحولات روز جامعه پیش برود.
همتی فر با بیان اینکه چند سالی است مراکز همسانگزینی در کشور فعالیت خود را آغاز کردهاند، تصریح کرد: الحمدلله این مراکز توانستهاند با رعایت موازین شرعی و فرهنگی، نقش مؤثری در تسهیل ازدواج جوانان ایفا کنند و فضای اعتماد و اطمینان را برای خانوادهها فراهم سازند.
سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از بهترین مجموعهها در حوزه واسطهگری ازدواج و همسانگزینی در شهر مشهدالرضا فعالیت دارد و ما به حضور چنین مجموعهای در استان خود افتخار میکنیم. این مرکز با بهرهگیری از نیروهای متعهد و مشاوران خبره، زمینه ارتباط صحیح و اصولی میان دختران و پسران مجرد را در چهارچوب معیارهای مذهبی و اخلاقی فراهم کرده است.
وی تاکید کرد: تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از گسترش و حمایت اینگونه مراکز استقبال میکند و برنامههایی برای هدایت و نظارت فرهنگی و شرعی بر روند فعالیت آنان در دستور کار دارد تا ازدواجها بر پایه شناخت درست، اخلاق اسلامی و رضایت خانوادهها شکل گیرد.
همتی فر گفت: احیای سنت حسنه وساطت در ازدواج، با بهرهگیری از ابزارهای نوین، میتواند به کاهش سن ازدواج، تحکیم خانواده و افزایش آرامش اجتماعی در جامعه کمک کند. ما تلاش میکنیم این حرکت را به صورت علمی، اخلاقی و الهی در سطح استان خراسان رضوی گسترش دهیم.
