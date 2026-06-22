پیام حجت الاسلام همتی فر به مناسبت سالروز تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی همتی فر به مناسبت روز تبلیغ و اطلاع رسانی و سالروز صدور فرمان تاریخی امام خمینی (ره) مبنی بر تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی پیامی صادر کرد.

بسم الله الرحمن الرحیم

«اَلَّذینَ یُبَلِّغُونَ رِسالاتِ اللهِ وَ یَخشَونَهُ وَ لا یَخشَونَ اَحَدًا اِلَّا اللَهَ وَ کَفَی بِاللهِ حَسیبًا»

اول تیرماه سالروز تأسیس نهاد بابرکت سازمان تبلیغات اسلامی به فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) بیانگر ضرورت توجه و اهتمام به فرهنگ دینی برای رشد و تعالی ایران اسلامی است.

سازمان تبلیغات اسلامی شجره طیبه ای است که با دستان مبارک امام راحل غرس و توسط امام شهیدمان تناور و پُر ثمر گردید.

این سازمان در راستای رسالت خود که تبلیغ و عرضه‌ی اندیشه‌ی تابناک اسلام ناب محمدی (صلوات‌الله‌علیه‌وآله) است با راهبری و بهره مندی از شبکه های تبلیغی، شبانه روز در اقصی نقاط ایرانِ عزیز مشغول خدمت می باشد.

اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با بهره مندی از توان نیروی های فرهنگی مُخلص و مجاهد و شبکه عظیم فعالان فرهنگی مردمی، علی رغم تمام محدودیت ها و امکانات، به عنوان یک سرباز جان برکف در عرصه فرهنگ دینی در این نظام اسلامی، تلاش می کند تا لبخند رضایت بر چهره مبارک امام زمان(عج) نشانده و با سرلوحه قراردادن منویات مقام معظّم رهبری مدّظله العالی، در مسیر تبیین و عرضه‌ی فکر و فرهنگ و معارف اسلامی با توجه به نیازهای روز همراه با نوآوری در ادبیات و روش‌ها سرآمد باشد.

این اداره کل با عنایت اهل بیت علیهم السلام، خاصه امام رئوف حضرت امام علی بن موسی الرضا علیه آلاف التحیه والثناء، دوره جدید فعالیتهای خود را با تمرکز بر خدمت به ثقل اکبر یعنی قرآن کریم برنامه ریزی نموده است تا همگان با بهره مندی از چشمه جوشان فیض کلام وحی از برکات این آیات الهی بهره مند گردند.

در این مَجال از همه همکاران مجاهد و خانواده های ایشان، مبلّغان و مبلّغات، فعالان قرآنی، جامعه هیآت مذهبی و ستایشگران، کانون های فرهنگی تبلیغی و مسئولان و مدیرانی که یاری گر این نهاد دینی می باشند صمیمانه سپاسگزارم و توفیق روزافزون برای خدمت به نظام اسلامی را تحت رهبری حکیمانه مقام عظمای ولایت از خداوند متعال مسئلت می نمایم.

مرتضی همتی فر

سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی