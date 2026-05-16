آزمون اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن در ۱۰ حوزه خراسان رضوی برگزار شد

حجت‌الاسلام مرتضی همتی‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بیست‌ویکمین دوره آزمون اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم، ۱۱۵۴ نفر از حافظان قرآن کریم در سه رشته حفظ ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و حفظ کل قرآن کریم به رقابت پرداختند.

سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به آمار شرکت‌کنندگان، افزود: از مجموع ۱۱۵۴ نفر، ۳۰۷ نفر برادر و ۸۴۷ نفر خواهر بودند که توانمندی‌های خود را در حفظ کلام‌الله مجید به بوته آزمایش گذاشتند.

وی به گستردگی برگزاری این آزمون اشاره کرد و افزود: این آزمون به‌صورت همزمان در سراسر کشور و در شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها برگزار گردید که نشان‌دهنده اهمیت این رویداد قرآنی است.

همتی فرضمن تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته، از تمامی دست‌اندرکاران برگزاری این آزمون قدردانی کرد و خاطرنشان ساخت: فراهم‌سازی زمینه و شرایط بسیار خوب برای برگزاری این آزمون، شایسته تقدیر است.